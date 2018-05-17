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17 мая 2018, 13:07



Расходы на спорт планируют увеличить почти на 7,5 миллиона рублей.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут в ходе сессии Норильского городского Совета депутатов 22 мая.

Просмотров:257 В частности, больше 2,5 млн рублей предполагается направить на приведение в нормативное состояние систем вентиляции и отопления в спортивных учреждениях. Около 2,3 млн рублей дополнительно выделят на участие норильских воспитанников ДЮСШ в выездных тренировочных сборах и соревнованиях. Также дополнительные средства потребуются на реализацию общеобразовательных развивающих, предпрофессиональных программ и спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Депутаты в ходе заседания комиссии по социальной политике поддержали внесение этих изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год.Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут в ходе сессии Норильского городского Совета депутатов 22 мая.