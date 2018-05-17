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17 мая 2018, 14:18



На предстоящей сессии НГСД депутаты скорректируют муниципальную программу «Развитие образования» в связи с уменьшением краевого финансирования.

Кроме того, перераспределить бюджетные средства предлагается по мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений» в части обеспечения питанием воспитанников летних пришкольных лагерей: изначально средства планировались на 2 205 детей, но фактически их будет 1 445. Экономия составит около 2,8 млн рублей. Сэкономленные средства администрация предлагает направить на предоставление компенсации стоимости путевок в выездные лагеря опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Депутаты согласовали все предлагаемые изменения в муниципальные программы в области социальной политики на 2018 год, окончательное решение будет принято на сессии 22 мая.

Просмотров:166 Корректировка произойдет в сторону уменьшения на 9,8 млн рублей из краевого бюджета, но увеличится на 2,8 млн рублей из средств местного бюджета. Корректировка краевого финансирования коснулась программы «Развитие дошкольного образования» - размер субвенции, предоставляемой Норильску на обеспечение образовательного процесса на одного ребенка, уменьшен в связи со снижением численности воспитанников детских садов. В то же время из средств местного бюджета дополнительно по мероприятию будет выделено 1,4 млн рублей на устранение предписаний надзорных органов и приведение помещений детских садов в соответствие с нормами СанПиН в трех дошкольных учреждениях. Еще 1,6 млн рублей дополнительно будет выделено на вывоз пищевых отходов из восьми детских садов Талнаха.Кроме того, перераспределить бюджетные средства предлагается по мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений» в части обеспечения питанием воспитанников летних пришкольных лагерей: изначально средства планировались на 2 205 детей, но фактически их будет 1 445. Экономия составит около 2,8 млн рублей. Сэкономленные средства администрация предлагает направить на предоставление компенсации стоимости путевок в выездные лагеря опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Депутаты согласовали все предлагаемые изменения в муниципальные программы в области социальной политики на 2018 год, окончательное решение будет принято на сессии 22 мая.