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17 мая 2018, 14:53



Дни открытых дверей прошли в специализированных классах Норильска: в 14-й школе - в правовом классе и в школе № 31 - в классе МЧС.

Ребята в этом классе взаимодействуют со структурными подразделениями отдела внутренних дел в нашем городе, для них проводятся особые уроки и мастер-классы в экспертно-криминалистическом и следственном отделе ОМВД. Помимо аттестатов о среднем образовании выпускники правового класса получают свидетельства об окончании юридического класса, что помогает при поступлении в профильные вузы, а также удостоверение водителя категории "В". Любые новые направления и профили появляются в школах Норильска после проведения опросов и анкетирования. Так, в 2017 году дети, желающие дополнительно обучаться в профильных классах по линии МЧС, смогли получить такую возможность - 10-й класс при 31-й школе и 11-й гимназии открылись после соответствующего соглашения с управлением по ГО и ЧС. В этих классах тоже имеется ряд специализированных дисциплин, теория перемежается с практикой - выездами "в поля" вместе с наставниками, профессиональными спасателями. "Специфика Норильска, с его удаленностью от материка и отсутствием большого количества учреждений высшего и профессионального образования, так или иначе влияет на то, как формируются специализированные и профильные классы в наших школах. Это направление постоянно развивается и совершенствуется, увеличивается количество классов, растет качество преподавания, меняются формы, методы и подходы", - прокомментировала мероприятия Зоя Блинова, специалист управления общего и дошкольного образования Норильска.

Просмотров:174 В каждую школу пришли порядка 50 гостей - будущих десятиклассников, многие из которых пришли с родителями. Чтобы подробнее представить особенности специализированных профессионально ориентированных классов (СПОКов), в 14-й школе провели экскурсии и рассказали об изучение на профильном уровне обществознания, права, спецкурсах по огневой подготовке и криминалистике, программе внутришкольного правового просвещения, усиленной физической подготовке.Ребята в этом классе взаимодействуют со структурными подразделениями отдела внутренних дел в нашем городе, для них проводятся особые уроки и мастер-классы в экспертно-криминалистическом и следственном отделе ОМВД. Помимо аттестатов о среднем образовании выпускники правового класса получают свидетельства об окончании юридического класса, что помогает при поступлении в профильные вузы, а также удостоверение водителя категории "В".Любые новые направления и профили появляются в школах Норильска после проведения опросов и анкетирования. Так, в 2017 году дети, желающие дополнительно обучаться в профильных классах по линии МЧС, смогли получить такую возможность - 10-й класс при 31-й школе и 11-й гимназии открылись после соответствующего соглашения с управлением по ГО и ЧС. В этих классах тоже имеется ряд специализированных дисциплин, теория перемежается с практикой - выездами "в поля" вместе с наставниками, профессиональными спасателями."Специфика Норильска, с его удаленностью от материка и отсутствием большого количества учреждений высшего и профессионального образования, так или иначе влияет на то, как формируются специализированные и профильные классы в наших школах. Это направление постоянно развивается и совершенствуется, увеличивается количество классов, растет качество преподавания, меняются формы, методы и подходы", - прокомментировала мероприятия Зоя Блинова, специалист управления общего и дошкольного образования Норильска.