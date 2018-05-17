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17 мая 2018, 15:42



Роспотребнадзор по Республике Татарстан сообщил о двух заболевших туристах, вернувшихся из ОАЭ. Один из них - 10-летний ребенок из Норильска, который гостит в Татарстане.

При первых признаках ухудшения самочувствия - обращаться за медпомощью, не заниматься самолечением. Если симптомы появились после возвращения из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить об этом.

Просмотров:189 Острая кишечная инфекция диагностирована и у 30-летней беременной женщины. 9 мая на высокую температуру и рвоту начали жаловаться десятки постояльцев пятизвездночного отеля «Шератон» в городе Шарджа. Многие из них прибыли из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казахстана, Украины и Татарстана. Заболевшие жили и питались в отеле «Шератон» города Шарджа с 6 по 13 мая. Почувствовали недомогание после того, как поели на завтрак фрукты, омлет, яичницу, йогурт. У больных взят материал для лабораторных исследований. Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует туристам, выезжающим за рубеж, не употреблять в пищу блюда без термической обработки, а также продукты с неизвестными сроками и условиями хранения. Необходимо тщательно мыть фрукты и овощи, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, обязательно мыть руки перед едой.При первых признаках ухудшения самочувствия - обращаться за медпомощью, не заниматься самолечением. Если симптомы появились после возвращения из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить об этом.