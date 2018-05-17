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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:16 На Таймыре разработаны 17 туристических маршрутов
18:10 Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.
17:59 В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре.
16:45 20 мая в норильском театре - премьера драматического спектакля "Дракон", поставленного Анной Бабановой по одноименной пьесе Евгения Шварца.
16:24 Воспитанница ДЮСШ № 5 выступит на первенстве России по дзюдо.
16:20 Кромка льда на Енисее в 839 км от столицы Таймыра.
16:14 Изменилось расписание вылета рейса ТИ 103 авиакомпании NordStar, вылетающего с 4 по 20 июня и с 9 июля по 22 сентября из Москвы.
15:53 В Норильске прозвенят последние звонки.
15:42 Роспотребнадзор по Республике Татарстан сообщил о двух заболевших туристах, вернувшихся из ОАЭ. Один из них - 10-летний ребенок из Норильска, который гостит в Татарстане.
14:53 Дни открытых дверей прошли в специализированных классах Норильска: в 14-й школе - в правовом классе и в школе № 31 - в классе МЧС.
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