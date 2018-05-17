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17 мая 2018, 15:53



В Норильске прозвенят последние звонки.

В этом году норильские школы оканчивают 1225 одиннадцатиклассников. На торжественных линейках выпускников поздравят родители, педагоги, а также представители администрации и депутаты городского Совета. В понедельник, 28 мая, выпускникам предстоит сдать первый экзамен – географию или информатику и ИКТ. Проверки знаний по обязательным дисциплинам – математике и русскому языку – состоятся 30 мая, 1 и 6 июня. Выпускные вечера во всех районах Норильска пройдут 23 июня.

Просмотров:261 Традиционный праздник прощания со школой пройдет в субботу, 19 мая.В этом году норильские школы оканчивают 1225 одиннадцатиклассников. На торжественных линейках выпускников поздравят родители, педагоги, а также представители администрации и депутаты городского Совета.В понедельник, 28 мая, выпускникам предстоит сдать первый экзамен – географию или информатику и ИКТ. Проверки знаний по обязательным дисциплинам – математике и русскому языку – состоятся 30 мая, 1 и 6 июня.Выпускные вечера во всех районах Норильска пройдут 23 июня.