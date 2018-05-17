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17 мая 2018, 16:14



Изменилось расписание вылета рейса ТИ 103 авиакомпании NordStar, вылетающего с 4 по 20 июня и с 9 июля по 22 сентября из Москвы.

В связи с более ранним временем вылета из Москвы в Норильск всем пассажирам, теряющим стыковку с рейсами сторонних авиакомпаний или наземным транспортом, будут предложены варианты вылета на ближайших рейсах авиакомпании. Для внесения изменений в бронирование пассажирам необходимо направить информацию по электронной почте на адрес контактного центра callcenter@nordstar.ru с указанием: ФИО пассажира/пассажиров, маршрута-квитанции на рейс АО «АК «НордСтар» или паспортные данные пассажира/пассажиров, номер и дату рейса АО «АК «НордСтар», дату и номер стыковочного рейса сторонней авиакомпании, время вылета и прибытия в Москву, контактного телефона для связи. Специалист контактного центра должен связаться с пассажиром в ближайшее время для уточнения деталей и подбора вариантов.

Просмотров:273 Авиакомпания NordStar была вынуждена скорректировать время вылета рейса ТИ 103 из Москвы в Норильск. Время вылета рейса было перенесено с 03.00 на 23.35 предыдущих суток (время местное).В связи с более ранним временем вылета из Москвы в Норильск всем пассажирам, теряющим стыковку с рейсами сторонних авиакомпаний или наземным транспортом, будут предложены варианты вылета на ближайших рейсах авиакомпании.Для внесения изменений в бронирование пассажирам необходимо направить информацию по электронной почте на адрес контактного центра callcenter@nordstar.ru с указанием: ФИО пассажира/пассажиров, маршрута-квитанции на рейс АО «АК «НордСтар» или паспортные данные пассажира/пассажиров, номер и дату рейса АО «АК «НордСтар», дату и номер стыковочного рейса сторонней авиакомпании, время вылета и прибытия в Москву, контактного телефона для связи. Специалист контактного центра должен связаться с пассажиром в ближайшее время для уточнения деталей и подбора вариантов.