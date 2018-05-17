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17 мая 2018, 16:20



Кромка льда на Енисее в 839 км от столицы Таймыра.

В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки всего на два сантиметра и сейчас составляет 2,34 м. Кромка льда на Енисее находится в 14 км выше п. Канготово, что в 839 км от заполярной столицы. В прошлом году в этот день кромка льда приближалась к селу Верещагино (731 км от Дудинки).

Просмотров:185 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации Дудинки, к 08.00 утра 17 мая в районе порта уровень воды на Енисее находится на отметке 6,31 м. За сутки вода поднялась на шесть сантиметров.В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки всего на два сантиметра и сейчас составляет 2,34 м.Кромка льда на Енисее находится в 14 км выше п. Канготово, что в 839 км от заполярной столицы. В прошлом году в этот день кромка льда приближалась к селу Верещагино (731 км от Дудинки).