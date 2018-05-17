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17 мая 2018, 16:24



Воспитанница ДЮСШ № 5 выступит на первенстве России по дзюдо.



Просмотров:144 Оксана Паскарелова хорошо выступила на IV летней спартакиаде молодежи России по дзюдо (первенство Сибирского федерального округа) среди юниоров 1999-2001 г. р., заняв второе место в своей весовой категории (44 кг). Этот успех позволит девушке выступить на первенстве России, которое пройдет в начале июля в Пензе. Ее тренер Данис Манашов считает подобный выездной опыт полезным для своей воспитанницы и уверен, что в будущем он позволит ей показывать еще более серьезные результаты.