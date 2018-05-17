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17 мая 2018, 16:45



20 мая в норильском театре - премьера драматического спектакля "Дракон", поставленного Анной Бабановой по одноименной пьесе Евгения Шварца.

Анна Бабанова, комментируя свою постановку, признается, что делает в ней некую ставку на будущее: "Сегодня, как и в советские времена, нас так или иначе преследует тема конца света, страх ядерной войны, оттого я склонна считать, что "Дракон" вполне дает основания поговорить со зрителем об апокалипсисе, о том, что со всеми нами будет завтра? Что есть любовь и возмездие, как уберечь себя и мир от разрушения и тотального потребления?". Постапокалиптический Ланцелот в трактовке Бабановой - это супергерой с чертами Данилы Багрова из "Брата" и "Брата-2" Алексея Балабанова. Условно говоря, это парень, пришедший с войны и обнаруживший, что тут, в нормальной жизни, война продолжается. Из мира войны, где убийства и жестокость являются нормой, но и простые человеческие чувства и ценности на этом фоне видны яснее, он попадает в круг людей с искаженными понятиями о морали и не может никуда вписаться. В постановке Бабановой Ланцелот, которого играет Александр Жуйков, противостоит суперзлодею - Дракону эпохи потребления, к которому город уже привык. После ядерного взрыва его населяют люди-ослы, люди-собаки, люди-коты, бомжи… Со временем они становятся учениками Ланцелота, а он сравнивается с самим Христом, который всех любит и готов спасать то, что еще живо в нас и на этой планете. Вместе с режиссером над спектаклем-метафорой работают балетмейстер Николай Реутов, художники Илья Кутянский и Ваня Боуден. Музыку к "Дракону" написал питерский композитор Николай Морозов. Художник по свету - Тарас Михалевский, видеоинженер - Михаил Заиканов. В спектакле заняты Сергей и Лариса Ребрий, Евгений Нестеров, Иван Розинкин, Инесса Талашкевич и другие актеры. К слову, на следующий день после премьеры "Дракона", которая состоится 20 мая, наш театр со спектаклем Анны Бабановой "Жди меня…" по сценарию Владимира Зуева, отправляется на Межрегиональный фестиваль-конкурс "Ново-Сибирский транзит". Фото Владимира Макушкина с репетиции спектакля

Просмотров:144 По сути, это фантасмагория, сказка, смысл которой в том, что прежде всего надо убить дракона в каждом из нас. В 1988 году произведение экранизировал Марк Захаров, поставив известный фильм "Убить дракона".Анна Бабанова, комментируя свою постановку, признается, что делает в ней некую ставку на будущее: "Сегодня, как и в советские времена, нас так или иначе преследует тема конца света, страх ядерной войны, оттого я склонна считать, что "Дракон" вполне дает основания поговорить со зрителем об апокалипсисе, о том, что со всеми нами будет завтра? Что есть любовь и возмездие, как уберечь себя и мир от разрушения и тотального потребления?".Постапокалиптический Ланцелот в трактовке Бабановой - это супергерой с чертами Данилы Багрова из "Брата" и "Брата-2" Алексея Балабанова. Условно говоря, это парень, пришедший с войны и обнаруживший, что тут, в нормальной жизни, война продолжается. Из мира войны, где убийства и жестокость являются нормой, но и простые человеческие чувства и ценности на этом фоне видны яснее, он попадает в круг людей с искаженными понятиями о морали и не может никуда вписаться.В постановке Бабановой Ланцелот, которого играет Александр Жуйков, противостоит суперзлодею - Дракону эпохи потребления, к которому город уже привык. После ядерного взрыва его населяют люди-ослы, люди-собаки, люди-коты, бомжи… Со временем они становятся учениками Ланцелота, а он сравнивается с самим Христом, который всех любит и готов спасать то, что еще живо в нас и на этой планете.Вместе с режиссером над спектаклем-метафорой работают балетмейстер Николай Реутов, художники Илья Кутянский и Ваня Боуден. Музыку к "Дракону" написал питерский композитор Николай Морозов. Художник по свету - Тарас Михалевский, видеоинженер - Михаил Заиканов. В спектакле заняты Сергей и Лариса Ребрий, Евгений Нестеров, Иван Розинкин, Инесса Талашкевич и другие актеры.К слову, на следующий день после премьеры "Дракона", которая состоится 20 мая, наш театр со спектаклем Анны Бабановой "Жди меня…" по сценарию Владимира Зуева, отправляется на Межрегиональный фестиваль-конкурс "Ново-Сибирский транзит".Фото Владимира Макушкина с репетиции спектакля