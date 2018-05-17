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17 мая 2018, 17:59



В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре.

Не секрет, что норильская система образования считалась одной из образцовых в стране. В чем-то наивные, но в целом щемящие и вызывающие ностальгию, все фотографии выставки поделены на шесть разделов: "Дома скучно, а в детском саду весело!", "С праздником, дорогие товарищи!", "Учиться, учиться и еще раз учиться!", "По ленински жить, коммунистом расти, чтоб новую славу стране принести", "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!", а также "Школьные принадлежности советского ученика". Через несколько дней выставка разместится на стендах управления образования по адресу: ул. Кирова, 34. В нее войдет более 200 фотографий, передающих становление и развитие отрасли на 69-й широте. На карточках, главными героями которых являются дети Норильска, запечатлены школы, сады, педагоги, родители, воспитатели, нянечки, и все это - начиная с первых лет основания города Норильска. Увидеть готовящуюся выставку в электронном формате можно, зайдя на официальный сайт управления образования города Норильска: http://norduo.ucoz.ru/photo/deti_v_kadre/1.

Просмотров:141 Для создания фотоальбома об истории норильского образования еще в начале 2018 года специалисты управления обратились к норильчанам с просьбой поделиться фотографиями из личных архивов. "Нам были интересны сюжетные фотографии детей в детских садах и школах, хотелось увидеть игрушки, школьные принадлежности, увлечения, хобби, школьную одежду мальчиков и девочек, обстановку детских комнат, школьных кабинетов и т.д. Людей, присылающих архивные карточки, мы просили подписывать фото, указывать дату, место и, при желании, фамилию и имя персонажей, изображенных на ней", - рассказала о создании выставки ее куратор, ведущий специалист УО и ДО Людмила Разводовская.Не секрет, что норильская система образования считалась одной из образцовых в стране. В чем-то наивные, но в целом щемящие и вызывающие ностальгию, все фотографии выставки поделены на шесть разделов: "Дома скучно, а в детском саду весело!", "С праздником, дорогие товарищи!", "Учиться, учиться и еще раз учиться!", "По ленински жить, коммунистом расти, чтоб новую славу стране принести", "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!", а также "Школьные принадлежности советского ученика".Через несколько дней выставка разместится на стендах управления образования по адресу: ул. Кирова, 34. В нее войдет более 200 фотографий, передающих становление и развитие отрасли на 69-й широте. На карточках, главными героями которых являются дети Норильска, запечатлены школы, сады, педагоги, родители, воспитатели, нянечки, и все это - начиная с первых лет основания города Норильска.Увидеть готовящуюся выставку в электронном формате можно, зайдя на официальный сайт управления образования города Норильска: http://norduo.ucoz.ru/photo/deti_v_kadre/1.