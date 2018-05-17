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17 мая 2018, 18:10



Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.

«Учитывая, что объем ассигнований на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, при формировании бюджета планировался с учетом соответствующих выплат, выделения дополнительных средств на цели, предусматриваемые проектом федерального закона, не потребуется», — указано в финансово-экономическом обосновании документа.

Просмотров:145 Дети, родившиеся за пределами зон катастрофы Чернобыльской АЭС, но чьи родители постоянно проживали на территории зон радиоактивного загрязнения в течение определенных периодов непосредственно перед родами и продолжают постоянно проживать в этих зонах вместе с ребенком, также смогут получать меры социальной поддержки и ежемесячную денежную выплату. О соответствующем законопроекте Госдумы, принятом во втором чтении, пишет "Парламентская газета". Парламентарии уверены, что данная инициатива позволит не допустить нарушения прав детей. В частности, в тех случаях, если женщина родила за пределами загрязненной территории, но позже вернулась на место постоянного жительства, на эту же загрязненную территорию.«Учитывая, что объем ассигнований на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, при формировании бюджета планировался с учетом соответствующих выплат, выделения дополнительных средств на цели, предусматриваемые проектом федерального закона, не потребуется», — указано в финансово-экономическом обосновании документа.