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17 мая 2018, 18:10

Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.


Дети, родившиеся за пределами зон катастрофы Чернобыльской АЭС, но чьи родители постоянно проживали на территории зон радиоактивного загрязнения в течение определенных периодов непосредственно перед родами и продолжают постоянно проживать в этих зонах вместе с ребенком, также смогут получать меры социальной поддержки и ежемесячную денежную выплату. О соответствующем законопроекте Госдумы, принятом во втором чтении, пишет "Парламентская газета". Парламентарии уверены, что данная инициатива позволит не допустить нарушения прав детей. В частности, в тех случаях, если женщина родила за пределами загрязненной территории, но позже вернулась на место постоянного жительства, на эту же загрязненную территорию.
«Учитывая, что объем ассигнований на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, при формировании бюджета планировался с учетом соответствующих выплат, выделения дополнительных средств на цели, предусматриваемые проектом федерального закона, не потребуется», — указано в финансово-экономическом обосновании документа.
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    Список новостей

 17 мая 2018 
19:16   На Таймыре разработаны 17 туристических маршрутов 18:10   Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.
17:59   В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре. 16:45   20 мая в норильском театре - премьера драматического спектакля "Дракон", поставленного Анной Бабановой по одноименной пьесе Евгения Шварца.
16:24   Воспитанница ДЮСШ № 5 выступит на первенстве России по дзюдо. 16:20   Кромка льда на Енисее в 839 км от столицы Таймыра.
16:14   Изменилось расписание вылета рейса ТИ 103 авиакомпании NordStar, вылетающего с 4 по 20 июня и с 9 июля по 22 сентября из Москвы. 15:53   В Норильске прозвенят последние звонки.
15:42   Роспотребнадзор по Республике Татарстан сообщил о двух заболевших туристах, вернувшихся из ОАЭ. Один из них - 10-летний ребенок из Норильска, который гостит в Татарстане. 14:53   Дни открытых дверей прошли в специализированных классах Норильска: в 14-й школе - в правовом классе и в школе № 31 - в классе МЧС.
14:18   На предстоящей сессии НГСД депутаты скорректируют муниципальную программу «Развитие образования» в связи с уменьшением краевого финансирования. 13:07   Расходы на спорт планируют увеличить почти на 7,5 миллиона рублей.
12:20   Квалификацию врачей депутаты предлагают повышать за рубежом. 12:02   «Норникель» - в числе разработчиков глобального механизма противодействия незаконному обороту драгметаллов.
11:49   Кто исполнит гимн зимней Универсиады - 2019? Максим Фадеев совместно с генеральным партнером Универсиады - компанией ...

 16 мая 2018 
16:35   В Норильске состоится «Бал весны». 15:45   Ребята норильской школы-интерната выйдут на лед против дудинцев в рамках предстоящего международного турнира Arctic Curling Cup 2018.
15:35   20 мая в норильском театре стартует проект «Бэби-среда», в рамках которого для детей от 6 месяцев до 3 лет пройдет первый спектакль под названием «Подсолнечный ветер». 15:14   В центре Норильска, на Ленинском проспекте, 42Б, открылся новый торговый центр, построенный в рамках предпринимательского инвестиционного проекта.
14:57   В Агентстве развития Норильска прошло очередное заседание на «Кухне городских идей». В этот раз обсуждалась тема «Театр и зритель». 14:51   150 тысяч рублей отсудила норильчанка у управляющей компании за ущерб в результате затопления квартиры.
13:43   Управление по делам ГО и ЧС Таймыра: к утру 16 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составляет 625 см. 13:27   Арктический субботник пройдет этим летом. Волонтеры из Красноярска и Норильска очистят Диксон от мусора.
13:16   Норильчане могут принять участие в онлайн-марафоне «Круг доверия», который пройдет завтра и приурочен к Международному дню детского телефона доверия. 12:54   Норильчанин обокрал собутыльника на 180 тысяч рублей.
11:29   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 18 см.

 15 мая 2018 
16:54   Кайерканские выпускники соберутся в концертном зале КДЦ «Юбилейный», чтобы станцевать вальс, посвященный последнему звонку. 16:43   19 мая, в субботу, во всех школах Норильска прозвучат последние звонки.
15:45   На Таймыре обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018. 15:27   Норильские спортсмены привезли 16 медалей с чемпионата России по тхэквондо ГТФ.
15:11   1 июня норильчан вновь ждет незабываемое карнавальное шествие, которое в этом году будет посвящено долгожданному и - для Норильска - мимолетному лету. 14:44   Норильская «Шкода» побывала в керченской «Танцевальной деревне» и стала лауреатом нескольких конкурсов.
14:13   Владимир Бахарь: «Все социально значимые расходы в крае профинансированы своевременно и в полном объеме». 13:52   Норильский школьник Данис Муратов вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
12:51   Ученики полицейских классов Норильска и Дудинки выяснили, кто ловчее. 11:54   Стали известны детали летнего фестиваля уличной еды в Норильске.
10:57   В Норильске семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей выплатят по 1000 рублей.

 14 мая 2018 
18:18   Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей. 16:53   Население Красноярского края стало больше на тысячу человек.
16:50   Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». 16:17   Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.
15:51   Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи. 15:19   В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».
15:14   Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена. 14:13   В Норильске стартовал второй этап Декады дорожной безопасности детей.
14:12   Ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов для предупреждения заторов на Енисее. 14:12   До конца недели норильчанам не стоит ждать плюсовых температур.

 11 мая 2018 
16:25   В Дудинке объявлен карантин по бешенству. 16:17   День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.
15:59   Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».




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