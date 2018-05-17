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17 мая 2018, 19:16



На Таймыре разработаны 17 туристических маршрутов



Просмотров:147 Делегация Таймыра в рамках мероприятий XIII международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2018», проходившей в Москве, провела круглый стол на тему «Красноярский край. Таймыр, который стоит узнать», где представили перспективные направления развития культурного туризма на полуострове. Среди маршрутов зачаться этнотуры «Мамонты возвращаются», «Чум-место силы», «Живая картина – исполнение желаний», «Таймыр МОУ – Таймырская земля», мастер-класс тур «Мастеровой ренессанс Таймыра», экологический тур «Хантайское Озеро – маленькая Швейцария», эколого - этнографический тур «69 параллель. По оленьей тропе», культурно-обрядовый тур «Минлей», событийный тур «Танцующий ледоход», приключенческий тур «Арктическое путешествие №1. Тур на Таймыр», «Диксон. Здесь начинается Арктика. Здесь живет любовь», исторический тур «Диксон. Героические страницы России», рыболовный тур с обзорной экскурсией «Ежедневник караульского рыболова», «по следам хатангского мамонта».