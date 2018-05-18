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18 мая 2018, 13:56



Муниципальные программы ЖКХ и городского хозяйства депутаты скорректируют в ходе сессии. Сегодня же они обсудили все детали выносимых на повестку вопросов.

Так, ввиду сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур корректировки будут внесены в программу «Благоустройство». На сэкономленные средства в Центральном районе планируют снести аварийное складское помещение в районе ул. Ветеранов, 28, и приобрести новый фонтан для бульвара Влюбленных. В Талнахе планируется этим летом асфальтировать территории, прилегающие к зданиям на ул. Новой, 15, Бауманской, 6, а также к школе № 39. Во дворе школы помимо обновления асфальтобетонного покрытия также устранят провал и выполнят работы по планировке территории. Заменят этим летом и опоры освещения в зеленой зоне и в районе сквера Рудный; вывезут объекты движимого имущества на ул. Спортивной, 12, и ул. Дудинской, 21; проведут аудит несанкционированных свалок с их последующей ликвидацией. В Кайеркане планируется обустроить малый сквер на ул. Надеждинской, 3-5. Предлагаемые изменения в программу «Благоустройство» депутаты согласовали единогласно. Помимо этого планируется внести изменения в программу «Развитие транспортной системы». На 7,6 миллиона рублей в меньшую сторону скорректируют бюджет обустройства водопропускных труб на автодороге Норильск - Талнах в связи с отсутствием проектной документации. Из высвободившихся средств 7,1 млн рублей планируют направить на ремонт туманозащитного сооружения в районе дамбы на Юго-Западной объездной дороге и около 0,4 млн рублей - на ремонт светофорного объекта на перекрестке улиц Надеждинская – Шахтерская. Данные изменения народные избранники также одобрили. Окончательное решение по всем рассмотренным на комиссии вопросам депутаты примут во вторник, 23 мая, в ходе очередной сессии Норильского городского Совета депутатов. Фото Елены Худановой

Просмотров:205 Вопросы внесения изменений в программы депутаты рассмотрели на совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и бюджету и собственности.Так, ввиду сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур корректировки будут внесены в программу «Благоустройство».На сэкономленные средства в Центральном районе планируют снести аварийное складское помещение в районе ул. Ветеранов, 28, и приобрести новый фонтан для бульвара Влюбленных.В Талнахе планируется этим летом асфальтировать территории, прилегающие к зданиям на ул. Новой, 15, Бауманской, 6, а также к школе № 39. Во дворе школы помимо обновления асфальтобетонного покрытия также устранят провал и выполнят работы по планировке территории. Заменят этим летом и опоры освещения в зеленой зоне и в районе сквера Рудный; вывезут объекты движимого имущества на ул. Спортивной, 12, и ул. Дудинской, 21; проведут аудит несанкционированных свалок с их последующей ликвидацией.В Кайеркане планируется обустроить малый сквер на ул. Надеждинской, 3-5.Предлагаемые изменения в программу «Благоустройство» депутаты согласовали единогласно.Помимо этого планируется внести изменения в программу «Развитие транспортной системы». На 7,6 миллиона рублей в меньшую сторону скорректируют бюджет обустройства водопропускных труб на автодороге Норильск - Талнах в связи с отсутствием проектной документации. Из высвободившихся средств 7,1 млн рублей планируют направить на ремонт туманозащитного сооружения в районе дамбы на Юго-Западной объездной дороге и около 0,4 млн рублей - на ремонт светофорного объекта на перекрестке улиц Надеждинская – Шахтерская. Данные изменения народные избранники также одобрили.Окончательное решение по всем рассмотренным на комиссии вопросам депутаты примут во вторник, 23 мая, в ходе очередной сессии Норильского городского Совета депутатов.Фото Елены Худановой