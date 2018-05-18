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18 мая 2018, 14:23



Гимназию № 4 ожидает масштабная реконструкция. Чиновникам предстоит определить, в какой период это произойдет.

В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству депутаты задали вопрос начальнику управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрию Самородову: нельзя ли ускорить процесс создания проектно-сметной документации, чтобы поставить гимназию на капремонт уже в 2019 году? Однако это будет зависеть от результатов осмотра обоих корпусов летом, когда учебный процесс в зданиях будет завершен. "На 10 апреля этого года в результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств в объеме 21,8 миллиона рублей. На заседании бюджетной комиссии было принято решение об использовании этой экономии для финансирования благоустройства 15 других объектов. Это объекты социальной инфраструктуры, в основном – детские сады, школы, центр «Виктория», - сообщил депутатам Дмитрий Самородов. – Что касается реконструкции гимназии № 4, то в планах – создание проектно-сметной документации в течение 2019 года, на что потребуется порядка 7,5 миллиона рублей, и постановка учреждения на капремонт в 2020 году. Работы займут минимум три года, потому что объем работ в двух корпусах очень большой". Депутат Леонид Соломаха выразил несогласие с таким распределением приоритетов, потому что, на его взгляд, полы и санитарные зоны в гимназии находится в плачевном состоянии. Уже сейчас высвободившиеся в результате экономии деньги, на его взгляд, надо направить на разработку ПСД, чтобы к реконструкции гимназии приступить в 2019 году. Другие члены комиссии по городскому хозяйству поддержали коллегу. В результате данный вопрос остался открытым – до завершения учебного процесса и принятия решения после детального осмотра учреждения. В любом случае на разработку ПСД необходим год, поэтому сейчас родителям учеников волноваться рано. Фото Елены Худановой

Просмотров:174 Сегодня гимназия № 4, состоящая из двух учебных корпусов, - это единственное образовательное учреждение Норильска, где до сих пор сохранились деревянные перекрытия. Школа была построена 65 лет назад и является ровесницей самого города. В рабочем состоянии отдельные элементы обоих зданий поддерживаются благодаря усилиям руководства гимназии и специалистам УКРиС – совсем недавно поменяли деревянные окна на пластиковые, заменили двери входной группы, но стремительное обветшание косметические меры остановить не могут.В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству депутаты задали вопрос начальнику управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрию Самородову: нельзя ли ускорить процесс создания проектно-сметной документации, чтобы поставить гимназию на капремонт уже в 2019 году? Однако это будет зависеть от результатов осмотра обоих корпусов летом, когда учебный процесс в зданиях будет завершен."На 10 апреля этого года в результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств в объеме 21,8 миллиона рублей. На заседании бюджетной комиссии было принято решение об использовании этой экономии для финансирования благоустройства 15 других объектов. Это объекты социальной инфраструктуры, в основном – детские сады, школы, центр «Виктория», - сообщил депутатам Дмитрий Самородов. – Что касается реконструкции гимназии № 4, то в планах – создание проектно-сметной документации в течение 2019 года, на что потребуется порядка 7,5 миллиона рублей, и постановка учреждения на капремонт в 2020 году. Работы займут минимум три года, потому что объем работ в двух корпусах очень большой".Депутат Леонид Соломаха выразил несогласие с таким распределением приоритетов, потому что, на его взгляд, полы и санитарные зоны в гимназии находится в плачевном состоянии. Уже сейчас высвободившиеся в результате экономии деньги, на его взгляд, надо направить на разработку ПСД, чтобы к реконструкции гимназии приступить в 2019 году. Другие члены комиссии по городскому хозяйству поддержали коллегу. В результате данный вопрос остался открытым – до завершения учебного процесса и принятия решения после детального осмотра учреждения.В любом случае на разработку ПСД необходим год, поэтому сейчас родителям учеников волноваться рано.Фото Елены Худановой