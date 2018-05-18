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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:07 Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 14 сантиметров.
16:01 Размер пенсии не зависит от минимального размера оплаты труда. Новый МРОТ позволит увеличить размер будущей пенсии, так как позволит гражданам заработать больше пенсионных балов за год.
14:42 Сегодня вечером в Норильске стартует всероссийская акция "Ночь музеев", получившая в этом году название «Праздник праздников». Накануне 65-летия города организаторы проекта предлагают вспомнить о традициях самых любимых норильчанами торжеств.
14:23 Гимназию № 4 ожидает масштабная реконструкция. Чиновникам предстоит определить, в какой период это произойдет.
13:56 Муниципальные программы ЖКХ и городского хозяйства депутаты скорректируют в ходе сессии. Сегодня же они обсудили все детали выносимых на повестку вопросов.
19:16 На Таймыре разработано 17 туристических маршрутов.
18:10 Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.
17:59 В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре.
16:45 20 мая в норильском театре - премьера драматического спектакля "Дракон", поставленного Анной Бабановой по одноименной пьесе Евгения Шварца.
16:24 Воспитанница ДЮСШ № 5 выступит на первенстве России по дзюдо.
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