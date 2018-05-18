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18 мая 2018, 14:42



Сегодня вечером в Норильске стартует всероссийская акция "Ночь музеев", получившая в этом году название «Праздник праздников». Накануне 65-летия города организаторы проекта предлагают вспомнить о традициях самых любимых норильчанами торжеств.

Продолжится музейная ночь 19 мая программой в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) - с 20.00 до полуночи. В Центральном районе музей в это время превратится в атмосферный городок с дворами, улицами, проспектом, детской площадкой и неизменной кухней в коммуналке. Посетителям предложат вспомнить историю и традиции любимых праздников. Тематические выставки расскажут, как в разные годы норильчане отмечали различные события. Вниманию гостей также предложат экспериментальную постановку о Норильске. Тему подготовки к праздникам, создания тематических атрибутов и особого настроения поддержат и в Талнахском филиале музея. Здесь гости будут участвовать в программе «Собираемся на праздник: украшаем город, дом, себя» и смогут основательно подготовиться к предстоящим общегородским юбилейным торжествам. Билеты на мероприятия продаются в музейных кассах.

Просмотров:124 Начнется программа в 18.00 в Художественной галерее (ул. Талнахская, 78) с выставки «Праздники по-русски» из фондов Русского музея (Санкт-Петербург). В экспозиции представлено 35 подлинных произведений живописи 27 авторов, в числе которых Илья Репин, Борис Кустодиев, Константин Юон, Иван Пелевин, Кириак Костанди, Александр Морозов и другие. Также для посетителей организуют большую интерактивную программу, мастер-классы, выступления музыкальных и хореографических коллективов.Продолжится музейная ночь 19 мая программой в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) - с 20.00 до полуночи. В Центральном районе музей в это время превратится в атмосферный городок с дворами, улицами, проспектом, детской площадкой и неизменной кухней в коммуналке. Посетителям предложат вспомнить историю и традиции любимых праздников. Тематические выставки расскажут, как в разные годы норильчане отмечали различные события. Вниманию гостей также предложат экспериментальную постановку о Норильске.Тему подготовки к праздникам, создания тематических атрибутов и особого настроения поддержат и в Талнахском филиале музея. Здесь гости будут участвовать в программе «Собираемся на праздник: украшаем город, дом, себя» и смогут основательно подготовиться к предстоящим общегородским юбилейным торжествам.Билеты на мероприятия продаются в музейных кассах.