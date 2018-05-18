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18 мая 2018, 16:01



Размер пенсии не зависит от минимального размера оплаты труда. Новый МРОТ позволит увеличить размер будущей пенсии, так как позволит гражданам заработать больше пенсионных балов за год.

Это позволит гражданам заработать больше пенсионных баллов за год, а значит, увеличить размер будущей пенсии. Однако на размер выплачиваемых в настоящее время пенсий данный факт никак не повлияет. Уровень пенсионного обеспечения тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, не зависит от МРОТ. Пенсионеры с невысоким уровнем дохода являются получателями федеральной социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. Прожиточный минимум пенсионера устанавливается один раз в год, и в течение года не пересматривается. В 2018 году в соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1147 «О внесении изменения в статью 1 Закона края «О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае» установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8726 рублей. В настоящее время в Красноярском крае федеральную социальную доплату получают более 77 тысяч пенсионеров. Соответственно, на 2019 год региональным законом будет установлен новый прожиточный минимум пенсионера, и с 1 января 2019 года социальная доплата к пенсии будет автоматически пересчитана.

Просмотров:127 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) доведен до размера прожиточного минимума. Теперь он составляет 11 163 рубля. До этого МРОТ представлял собой 85% от прожиточного минимума и насчитывал 9489 рублей.Это позволит гражданам заработать больше пенсионных баллов за год, а значит, увеличить размер будущей пенсии.Однако на размер выплачиваемых в настоящее время пенсий данный факт никак не повлияет. Уровень пенсионного обеспечения тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, не зависит от МРОТ.Пенсионеры с невысоким уровнем дохода являются получателями федеральной социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. Прожиточный минимум пенсионера устанавливается один раз в год, и в течение года не пересматривается. В 2018 году в соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1147 «О внесении изменения в статью 1 Закона края «О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае» установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8726 рублей. В настоящее время в Красноярском крае федеральную социальную доплату получают более 77 тысяч пенсионеров.Соответственно, на 2019 год региональным законом будет установлен новый прожиточный минимум пенсионера, и с 1 января 2019 года социальная доплата к пенсии будет автоматически пересчитана.