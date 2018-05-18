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18 мая 2018, 16:07



Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 14 сантиметров.

В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 8 сантиметров и сейчас составляет 242 см. Кромка льда на Енисее находится в шести километрах выше п. Канготово, то есть в 831 км от Дудинки.

Просмотров:127 По информации управления по делам ГО и ЧС, на восемь часов утра 18 мая в районе Дудинки уровень воды на реке Енисей находился на отметке 645 см (+14 см за сутки).В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 8 сантиметров и сейчас составляет 242 см. Кромка льда на Енисее находится в шести километрах выше п. Канготово, то есть в 831 км от Дудинки.