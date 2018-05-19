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19 мая 2018, 22:48

Губернатором Ямала может стать Алексей Текслер.


После назначения губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина министром природных ресурсов, множатся версии о том, кто возглавит стратегический регион Ямал. Эксперты обсуждают новый вариант рокировки: губернатор нефтегазового региона — в правительство, а из кабинета министров в регион — федеральный чиновник. На Ямал могут отправить Алексея Текслера, первого заместителя министра энергетики России. Алексей Текслер около двадцати лет был на руководящих должностях в «Норильском никеле». Затем возглавил администрацию Норильска, после чего опять вернулся в крупный частный бизнес, пока не был приглашен на работу в министерство.
Сейчас Текслер занимает пост первого заместителя министра энергетики России. По роду работы он плотно контактирует с ведущими предприятиями ТЭК, в том числе работающими на Ямале. Эксперты также отмечают, что это хоть и назначение из центра, но вполне компромиссная фигура. И она может больше устроить федеральный центр, чем вариант с Евгением Котом, который представляет НОВАТЭК, будучи зампредседателя правления компании. К тому же, «Норильский никель», с которым у Текслера могли остаться связи, на Ямале не представлен никак.

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    Список новостей

 19 мая 2018 
22:48   Губернатором Ямала может стать Алексей Текслер.

 18 мая 2018 
16:07   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 14 сантиметров. 16:01   Размер пенсии не зависит от минимального размера оплаты труда. Новый МРОТ позволит увеличить размер будущей пенсии, так как позволит гражданам заработать больше пенсионных балов за год.
14:42   Сегодня вечером в Норильске стартует всероссийская акция "Ночь музеев", получившая в этом году название «Праздник праздников». ... 14:23   Гимназию № 4 ожидает масштабная реконструкция. Чиновникам предстоит определить, в какой период это произойдет.
13:56   Муниципальные программы ЖКХ и городского хозяйства депутаты скорректируют в ходе сессии. Сегодня же они обсудили все детали выносимых на повестку вопросов.

 17 мая 2018 
19:16   На Таймыре разработано 17 туристических маршрутов. 18:10   Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.
17:59   В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре. 16:45   20 мая в норильском театре - премьера драматического спектакля "Дракон", поставленного Анной Бабановой по одноименной пьесе Евгения Шварца.
16:24   Воспитанница ДЮСШ № 5 выступит на первенстве России по дзюдо. 16:20   Кромка льда на Енисее в 839 км от столицы Таймыра.
16:14   Изменилось расписание вылета рейса ТИ 103 авиакомпании NordStar, вылетающего с 4 по 20 июня и с 9 июля по 22 сентября из Москвы. 15:53   В Норильске прозвенят последние звонки.
15:42   Роспотребнадзор по Республике Татарстан сообщил о двух заболевших туристах, вернувшихся из ОАЭ. Один из них - 10-летний ребенок из Норильска, который гостит в Татарстане. 14:53   Дни открытых дверей прошли в специализированных классах Норильска: в 14-й школе - в правовом классе и в школе № 31 - в классе МЧС.
14:18   На предстоящей сессии НГСД депутаты скорректируют муниципальную программу «Развитие образования» в связи с уменьшением краевого финансирования. 13:07   Расходы на спорт планируют увеличить почти на 7,5 миллиона рублей.
12:20   Квалификацию врачей депутаты предлагают повышать за рубежом. 12:02   «Норникель» - в числе разработчиков глобального механизма противодействия незаконному обороту драгметаллов.
11:49   Кто исполнит гимн зимней Универсиады - 2019? Максим Фадеев совместно с генеральным партнером Универсиады - компанией ...

 16 мая 2018 
16:35   В Норильске состоится «Бал весны». 15:45   Ребята норильской школы-интерната выйдут на лед против дудинцев в рамках предстоящего международного турнира Arctic Curling Cup 2018.
15:35   20 мая в норильском театре стартует проект «Бэби-среда», в рамках которого для детей от 6 месяцев до 3 лет пройдет первый спектакль под названием «Подсолнечный ветер». 15:14   В центре Норильска, на Ленинском проспекте, 42Б, открылся новый торговый центр, построенный в рамках предпринимательского инвестиционного проекта.
14:57   В Агентстве развития Норильска прошло очередное заседание на «Кухне городских идей». В этот раз обсуждалась тема «Театр и зритель». 14:51   150 тысяч рублей отсудила норильчанка у управляющей компании за ущерб в результате затопления квартиры.
13:43   Управление по делам ГО и ЧС Таймыра: к утру 16 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составляет 625 см. 13:27   Арктический субботник пройдет этим летом. Волонтеры из Красноярска и Норильска очистят Диксон от мусора.
13:16   Норильчане могут принять участие в онлайн-марафоне «Круг доверия», который пройдет завтра и приурочен к Международному дню детского телефона доверия. 12:54   Норильчанин обокрал собутыльника на 180 тысяч рублей.
11:29   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 18 см.

 15 мая 2018 
16:54   Кайерканские выпускники соберутся в концертном зале КДЦ «Юбилейный», чтобы станцевать вальс, посвященный последнему звонку. 16:43   19 мая, в субботу, во всех школах Норильска прозвучат последние звонки.
15:45   На Таймыре обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018. 15:27   Норильские спортсмены привезли 16 медалей с чемпионата России по тхэквондо ГТФ.
15:11   1 июня норильчан вновь ждет незабываемое карнавальное шествие, которое в этом году будет посвящено долгожданному и - для Норильска - мимолетному лету. 14:44   Норильская «Шкода» побывала в керченской «Танцевальной деревне» и стала лауреатом нескольких конкурсов.
14:13   Владимир Бахарь: «Все социально значимые расходы в крае профинансированы своевременно и в полном объеме». 13:52   Норильский школьник Данис Муратов вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
12:51   Ученики полицейских классов Норильска и Дудинки выяснили, кто ловчее. 11:54   Стали известны детали летнего фестиваля уличной еды в Норильске.
10:57   В Норильске семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей выплатят по 1000 рублей.

 14 мая 2018 
18:18   Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей. 16:53   Население Красноярского края стало больше на тысячу человек.
16:50   Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». 16:17   Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.
15:51   Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи. 15:19   В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».
15:14   Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена.




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