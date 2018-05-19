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19 мая 2018, 22:48



Губернатором Ямала может стать Алексей Текслер.

Сейчас Текслер занимает пост первого заместителя министра энергетики России. По роду работы он плотно контактирует с ведущими предприятиями ТЭК, в том числе работающими на Ямале. Эксперты также отмечают, что это хоть и назначение из центра, но вполне компромиссная фигура. И она может больше устроить федеральный центр, чем вариант с Евгением Котом, который представляет НОВАТЭК, будучи зампредседателя правления компании. К тому же, «Норильский никель», с которым у Текслера могли остаться связи, на Ямале не представлен никак.

Просмотров:138 После назначения губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина министром природных ресурсов, множатся версии о том, кто возглавит стратегический регион Ямал. Эксперты обсуждают новый вариант рокировки: губернатор нефтегазового региона — в правительство, а из кабинета министров в регион — федеральный чиновник. На Ямал могут отправить Алексея Текслера, первого заместителя министра энергетики России. Алексей Текслер около двадцати лет был на руководящих должностях в «Норильском никеле». Затем возглавил администрацию Норильска, после чего опять вернулся в крупный частный бизнес, пока не был приглашен на работу в министерство.Сейчас Текслер занимает пост первого заместителя министра энергетики России. По роду работы он плотно контактирует с ведущими предприятиями ТЭК, в том числе работающими на Ямале. Эксперты также отмечают, что это хоть и назначение из центра, но вполне компромиссная фигура. И она может больше устроить федеральный центр, чем вариант с Евгением Котом, который представляет НОВАТЭК, будучи зампредседателя правления компании. К тому же, «Норильский никель», с которым у Текслера могли остаться связи, на Ямале не представлен никак.