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21 мая 2018, 10:18



1 июня в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними пройдет день открытых дверей.

Встреча состоится по адресу: Ленинский проспект, 1, 2-й этаж, отдел опеки и попечительства администрации Норильска.

Просмотров:180 Мероприятие посвящено Дню защиты детей и пройдет в рамках акции «Я ребенок, я имею право». С 9 до 13 и с 14 до 17 часов все желающие могут получить бесплатные консультации и ответы на вопросы, касающиеся семьи и детства, у юриста, психолога и других специалистов отдела.Встреча состоится по адресу: Ленинский проспект, 1, 2-й этаж, отдел опеки и попечительства администрации Норильска.