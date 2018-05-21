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21 мая 2018, 10:29



Быстринский ГОК начал реализацию железорудного концентрата.

Комбинат поставил в КНР первую партию в объеме 680 т продукции. Объем поставок в мае запланирован на уровне около 10 000 т, сообщила пресс-служба «Норникеля». Железорудный концентрат наработан в процессе пусконаладочных работ. Кроме того, в рамках отладки гравитационного процесса обогащения комбинат уже получает золотосодержащий концентрат. Продолжающаяся пусконаладка оборудования направлена на устойчивую часовую производительность и качественные характеристики продукции. В апреле комбинат начал продажу медного концентрата. Контрагентам в Китай было продано 4500 т. Основными контрагентами комбината по железорудному и медному концентратам выступают китайские компании. БГОК также планирует поставлять часть продукции на внутренний рынок. В частности, ведутся переговоры с крупным отечественным производителем стали — компанией «Евраз» — о поставках железорудного концентрата. По словам руководителя глобальных продаж «Норникеля» Маркуса Мойрера, на продажу медного и магнетитового концентратов заключены долгосрочные контракты. Целевыми рынками сбыта для комбината, помимо КНР и России, также являются Япония и Южная Корея. Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. После выхода на проектную мощность на комбинате будет производиться до 3,5 млн т магнетитового концентрата и 260 000 т медного концентрата.

Просмотров:171 Быстринский горно-обогатительный комбинат (БГОК, Забайкальский край) вслед за медным концентратом начал продажу магнетитового (железорудного) концентрата.Комбинат поставил в КНР первую партию в объеме 680 т продукции. Объем поставок в мае запланирован на уровне около 10 000 т, сообщила пресс-служба «Норникеля».Железорудный концентрат наработан в процессе пусконаладочных работ. Кроме того, в рамках отладки гравитационного процесса обогащения комбинат уже получает золотосодержащий концентрат. Продолжающаяся пусконаладка оборудования направлена на устойчивую часовую производительность и качественные характеристики продукции.В апреле комбинат начал продажу медного концентрата. Контрагентам в Китай было продано 4500 т. Основными контрагентами комбината по железорудному и медному концентратам выступают китайские компании. БГОК также планирует поставлять часть продукции на внутренний рынок. В частности, ведутся переговоры с крупным отечественным производителем стали — компанией «Евраз» — о поставках железорудного концентрата.По словам руководителя глобальных продаж «Норникеля» Маркуса Мойрера, на продажу медного и магнетитового концентратов заключены долгосрочные контракты. Целевыми рынками сбыта для комбината, помимо КНР и России, также являются Япония и Южная Корея.Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. После выхода на проектную мощность на комбинате будет производиться до 3,5 млн т магнетитового концентрата и 260 000 т медного концентрата.