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21 мая 2018, 10:51



«Зарядка со стражем порядка». В Норильске полицейские провели урок физкультуры для школьников.

Результаты команд фиксировало жюри, состоящее из преподавательского состава и представителя Общественного совета при норильском ОМВД. По итогам всех конкурсов судьи объявили ничью. Школьники остались довольны участием в акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».

Просмотров:203 Сотрудники полиции, члены Общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску вместе с восьмиклассниками провели зарядку, а также поучаствовали в эстафетах. В начале, как и полагается, прошла разминка. После этого, поделившись на две команды, школьники и полицейские начали соревнования. Во время эстафет участники на скорость демонстрировали свою ловкость и быстроту, а затем меткость в игре «Дартс».Результаты команд фиксировало жюри, состоящее из преподавательского состава и представителя Общественного совета при норильском ОМВД. По итогам всех конкурсов судьи объявили ничью. Школьники остались довольны участием в акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».