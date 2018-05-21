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21 мая 2018, 11:26



Норильских школьников приглашают в спортивно-оздоровительный лагерь «Детский наукоград».

Лагерь предлагает сбалансированное пятиразовое питание, проживание в благоустроенных корпусах по 2-3 человека в комнате, занятия в плавательном бассейне и тренировки для общефизической подготовки. Также подготовлена разнообразная досуговая программа, будут работать кружки по интересам и спортивные секции. В течение всей смены родители смогут наблюдать за жизнью в лагере посредством официального интернет-ресурса. Стоимость путевки – 19 380 рублей, стоимость авиаперелета в одну сторону – 18 750 рублей. Заезды с 20 июня по 9 августа и 21 июня по 10 августа. Для оформления документов необходимо обращаться в управление по спорту администрации города: ул. Комсомольская, 4, каб. 3. Телефоны для справок: 43-72-35*3006, 43-72-35*3007. Кроме того, ведется набор воспитателей для работы в «Детском наукограде». Обращаться по указанному выше адресу и телефонам.

Просмотров:161 Он расположен в деревне Тиликтино Клинского района Московской области. Для проведения в нем летних каникул приглашается дети в возрасте от 7 до 18 лет.Лагерь предлагает сбалансированное пятиразовое питание, проживание в благоустроенных корпусах по 2-3 человека в комнате, занятия в плавательном бассейне и тренировки для общефизической подготовки. Также подготовлена разнообразная досуговая программа, будут работать кружки по интересам и спортивные секции. В течение всей смены родители смогут наблюдать за жизнью в лагере посредством официального интернет-ресурса.Стоимость путевки – 19 380 рублей, стоимость авиаперелета в одну сторону – 18 750 рублей.Заезды с 20 июня по 9 августа и 21 июня по 10 августа.Для оформления документов необходимо обращаться в управление по спорту администрации города: ул. Комсомольская, 4, каб. 3. Телефоны для справок: 43-72-35*3006, 43-72-35*3007.Кроме того, ведется набор воспитателей для работы в «Детском наукограде». Обращаться по указанному выше адресу и телефонам.