Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 мая 2018, 11:28



На Таймыре временно ограничено движение по автодорогам.

В связи с этим управление транспорта, информатизации и связи оказывает муниципальную услугу по выдаче специальных разрешений на движение транспортных средств по автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог) общего пользования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нормы согласно постановлению, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

Просмотров:172 С сегодняшнего дня на автомобильных дорогах Таймыра вводится временное ограничение движения транспортных средств с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси. Мероприятие проводится в целях сохранности автодорог в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов, вызванной их переувлажнением в весенний период. Временное ограничение движения вводится в период с 21 мая по 20 июня 2018 года.В связи с этим управление транспорта, информатизации и связи оказывает муниципальную услугу по выдаче специальных разрешений на движение транспортных средств по автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог) общего пользования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нормы согласно постановлению, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.