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21 мая 2018, 12:05



В Норильске проходят гастроли Красноярского театра кукол. Это подарок маленьким норильчанам к 65-летнему юбилею родного города.

Красноярский краевой театр кукол – один из старейших театров кукол в Сибири, а также единственный профессиональный театр кукол в Красноярске. Свои двери в мир кукольного искусства театр открыл в 1938 году. В этом году театр проводит свой 80-й театральный сезон. С творчеством красноярских кукольников знакомы зрители во многих регионах страны, театр - неоднократный участник международных и региональных фестивалей театров кукол в России, Болгарии, Австрии, Германии, на Украине, спектакли театра получили высокую оценку как зрителей, так и жюри. Сегодня, несмотря на «почтенный» возраст, Красноярский театр кукол по-прежнему молод. Он продолжает очаровывать камерностью и уютной атмосферой, строит планы и готовит новые постановки. И всегда с нетерпением ждет встречи с любимым зрителем. Для гастролей в Норильске коллектив подготовил два спектакля: «Теремок» (3+) и «Стойкий оловянный солдатик» (7+). В воскресенье по три спектакля прошло в Городском центре культуры и Культурно-досуговом центре «Юбилейный». Сегодня «Теремок» дают в Культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого, а в ГЦК - «Стойкого оловянного солдатика». Вход по пригласительным билетам.

Просмотров:156 В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Норильска, 20 и 21 мая во всех районах города проходят спектакли Красноярского театра кукол. Такой подарок для юных норильчан стал возможен благодаря поддержке ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и администрации города Норильска.Красноярский краевой театр кукол – один из старейших театров кукол в Сибири, а также единственный профессиональный театр кукол в Красноярске. Свои двери в мир кукольного искусства театр открыл в 1938 году. В этом году театр проводит свой 80-й театральный сезон.С творчеством красноярских кукольников знакомы зрители во многих регионах страны, театр - неоднократный участник международных и региональных фестивалей театров кукол в России, Болгарии, Австрии, Германии, на Украине, спектакли театра получили высокую оценку как зрителей, так и жюри.Сегодня, несмотря на «почтенный» возраст, Красноярский театр кукол по-прежнему молод. Он продолжает очаровывать камерностью и уютной атмосферой, строит планы и готовит новые постановки. И всегда с нетерпением ждет встречи с любимым зрителем.Для гастролей в Норильске коллектив подготовил два спектакля: «Теремок» (3+) и «Стойкий оловянный солдатик» (7+). В воскресенье по три спектакля прошло в Городском центре культуры и Культурно-досуговом центре «Юбилейный». Сегодня «Теремок» дают в Культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого, а в ГЦК - «Стойкого оловянного солдатика». Вход по пригласительным билетам.