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21 мая 2018, 12:28



В Норильске обсудили работу экодесанта во время юбилейного турслета на Хараелахе.

Суть инициативы – высадка экологического десанта на берегу реки Хараелах во время проведения туристского слета. Это мероприятие ежегодно посещают более полутора тысяч человек. На берегу реки разбивают десятки палаточных лагерей, проводят конкурсы и соревнования. Юбилейный слет, пятидесятый по счету, обещает быть особенно многочисленным. Потому важно заблаговременно решить, как избежать замусоривания территории проведения турслета. На встрече с командой АРН экомарафонцы отметили, что с радостью продемонстрируют всем гостям и участникам слета пример бережного отношения к природе. Заявили о готовности раздавать пакеты для складирования мусора, проводить конкурсы и лекции на экологическую тематику. После полезного разговора с командой Агенства развития Норильска корпоративные волонтеры «Норникеля» обсудили работу экологического десанта с Леонидом Соломахой, депутатом Норильского горсовета, опытным туристом, начальником штаба турслета на реке Хараелах.

Просмотров:155 В Агентстве развития Норильска состоялась встреча с участниками стартовавшего на днях экологического марафона «Понеслось!». Экомарафон проводится в Норильске уже в третий раз и является частью программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» компании «Норникель». В этом году к добровольцам «Норникеля» смогли присоединиться представители общественных организаций и образовательных учреждений. Командам-участницам экомарафона предстоит учиться блогерству, креативить в мастерских современного добровольца, писать волонтерские истории и инициировать собственные экологические проекты. Идею для одного из таких проектов волонтерам предложили в АРН.Суть инициативы – высадка экологического десанта на берегу реки Хараелах во время проведения туристского слета. Это мероприятие ежегодно посещают более полутора тысяч человек. На берегу реки разбивают десятки палаточных лагерей, проводят конкурсы и соревнования. Юбилейный слет, пятидесятый по счету, обещает быть особенно многочисленным. Потому важно заблаговременно решить, как избежать замусоривания территории проведения турслета.На встрече с командой АРН экомарафонцы отметили, что с радостью продемонстрируют всем гостям и участникам слета пример бережного отношения к природе. Заявили о готовности раздавать пакеты для складирования мусора, проводить конкурсы и лекции на экологическую тематику.После полезного разговора с командой Агенства развития Норильска корпоративные волонтеры «Норникеля» обсудили работу экологического десанта с Леонидом Соломахой, депутатом Норильского горсовета, опытным туристом, начальником штаба турслета на реке Хараелах.