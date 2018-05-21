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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:24 135 миллионов рублей потратит «Норникель» на детский отдых этим летом. В этом году дети сотрудников компании будут отдыхать в выездных оздоровительных лагерях в Анапе и Болгарии.
16:55 На ледовой арене «Таймыр» идет подготовка льда к международному турниру по керлингу Arctic Cup 2018.
16:43 77-летняя путешественница Юлия Михайлюк из Твери решила добраться до Норильска на велосипеде.
15:00 Этим летом в спортивно-оздоровительном лагере «Детский наукоград» впервые появятся оздоровительные отряды. Попасть в них могут все желающие школьники Большого Норильска.
14:54 Наркокурьеры попытались привезти в Норильск «синтетику» на 10 миллионов рублей.
14:16 Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели мастер-класс для норильских младшеклассников.
14:09 11-летний норильчанин Спартак Булавченко стал победителем первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте.
13:24 Традиционный праздник прощания со школой прошел в Норильске в минувшую субботу, 19 мая.
12:48 До ледохода в Дудинке — 700 км.
12:45 Более 200 нарушений ПДД за два дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейдов выходных дней.[все новости]
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