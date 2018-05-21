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21 мая 2018, 12:33



Соревнованиями по плаванию завершилось ежегодное сурдомногоборье «Приз полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха.

Дебютировали на дистацнии 25 м младшие участники заплывов, близнецы Денис и Даниил Васильевы. Следующие соревнования на «Приз полярной ночи» состоятся уже в будущем учебном году.

Просмотров:153 Первое место на дистанции 50 метров вольным стилем занял бессменный лидер команды Тимофей Анисимов. Второе место – у Александра Скибы, третье – у Виталия Черткова.Дебютировали на дистацнии 25 м младшие участники заплывов, близнецы Денис и Даниил Васильевы. Следующие соревнования на «Приз полярной ночи» состоятся уже в будущем учебном году.