Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 мая 2018, 12:45



Более 200 нарушений ПДД за два дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейдов выходных дней.

Кроме того, были задержаны четверо пьяных водителей. Причем один из них повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде. В отношении последнего дознавателями возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Просмотров:147 Всего за два дня дорожные полицейские выявили 212 нарушений правил дорожного движения. 35 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, пятеро автомобилистов перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением ПДД, четверо управляли транспортом без прав, 11 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам. За нарушение правил тонировки передних стекол автомобилей остановлено пять автомобилей.Кроме того, были задержаны четверо пьяных водителей. Причем один из них повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде. В отношении последнего дознавателями возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.