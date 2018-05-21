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21 мая 2018, 12:48



До ледохода в Дудинке — 700 км.

Кромка льда на Енисее находится в 1 км выше пос. Бакланиха и удалена от Дудинки на 701 км. В прошлом году граница ледяного поля приближалась к селу Верещагино (731 км от Дудинки), а уровень воды соответствовал отметке в 669 см. Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. Горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей — в районе Дудинки зафиксированы забереги.

Просмотров:235 К 8.00 часам 21 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее достиг 676 см, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Таймыра. За минувшие сутки он поднялся на 12 см. Наблюдаются забереги. В районе поселка Потапово прирост воды составил 25 см и зафиксирован на отметке 265 см.Кромка льда на Енисее находится в 1 км выше пос. Бакланиха и удалена от Дудинки на 701 км. В прошлом году граница ледяного поля приближалась к селу Верещагино (731 км от Дудинки), а уровень воды соответствовал отметке в 669 см.Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. Горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей — в районе Дудинки зафиксированы забереги.