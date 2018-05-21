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21 мая 2018, 13:24



Традиционный праздник прощания со школой прошел в Норильске в минувшую субботу, 19 мая.

На торжественных линейках выпускников поздравили родители, педагоги, а также представители администрации Норильска и депутаты городского Совета. В текущем году в нашем городе подводят итоги обучения в специализированных классах. Экспериментальных образовательных площадок в НПР - более десяти: это химико-биологические, медицинские, педагогические, лингвистические, правовые классы. К таковым относится также физико-технологический класс, открытый два года назад при норильской средней школе № 1 с углубленным изучением физики и математики имени А. П. Завенягина. Выпускники профессионально ориентированных классов имеют заметные преференции при поступлении в профильные вузы. Кстати, в школе № 1 - самое большое число выпускников: в четырех одиннадцатых классах этого заведения школу оканчивают сразу 77 человек. В бывшем физматлицее на торжественном мероприятии последнего звонка присутствовал председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков, заместитель главы города Андрей Малков, а также начальник управления норильского образования Андрей Колин. В своей приветственной речи каждый из высоких гостей поздравил педагогов, подростков и родителей с праздником, пожелал выпускникам наилучших результатов на ЕГЭ и на дальнейшем жизненном пути, правильного выбора и больших человеческих побед. Напомним, в понедельник, 28 мая, выпускники одиннадцатых классов сдают первый экзамен - географию или информатику и ИКТ. Проверки знаний по обязательным дисциплинам - математике и русскому языку - состоятся 30 мая, 1 и 6 июня. Выпускные вечера во всех районах Норильска пройдут 23 июня.

Просмотров:197 В этом году в праздничных мероприятиях, посвященных окончанию школы, участвовали 1225 выпускников одиннадцатых классов и 2213 выпускников девятых классов, проживающих в Большом Норильске.На торжественных линейках выпускников поздравили родители, педагоги, а также представители администрации Норильска и депутаты городского Совета.В текущем году в нашем городе подводят итоги обучения в специализированных классах. Экспериментальных образовательных площадок в НПР - более десяти: это химико-биологические, медицинские, педагогические, лингвистические, правовые классы. К таковым относится также физико-технологический класс, открытый два года назад при норильской средней школе № 1 с углубленным изучением физики и математики имени А. П. Завенягина. Выпускники профессионально ориентированных классов имеют заметные преференции при поступлении в профильные вузы.Кстати, в школе № 1 - самое большое число выпускников: в четырех одиннадцатых классах этого заведения школу оканчивают сразу 77 человек. В бывшем физматлицее на торжественном мероприятии последнего звонка присутствовал председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков, заместитель главы города Андрей Малков, а также начальник управления норильского образования Андрей Колин. В своей приветственной речи каждый из высоких гостей поздравил педагогов, подростков и родителей с праздником, пожелал выпускникам наилучших результатов на ЕГЭ и на дальнейшем жизненном пути, правильного выбора и больших человеческих побед.Напомним, в понедельник, 28 мая, выпускники одиннадцатых классов сдают первый экзамен - географию или информатику и ИКТ. Проверки знаний по обязательным дисциплинам - математике и русскому языку - состоятся 30 мая, 1 и 6 июня.Выпускные вечера во всех районах Норильска пройдут 23 июня.