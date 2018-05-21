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21 мая 2018, 14:09



11-летний норильчанин Спартак Булавченко стал победителем первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте.

«Ребята выступали по первому взрослому разряду, - рассказала Венера Халитова, одна из тренеров спортсменов. - В итоге на СФО завоевали семь медалей. Спартак Булавченко отобрался на первенство России, которое пройдет в октябре в Старом Осколе. Туда же отобралась и Елизавета Сазыкина».

Просмотров:161 Команда норильских спортсменов выезжала на первенство и чемпионат края, а также на первенство СФО. В нем соревновались спортсмены из шести регионов (12 городов).«Ребята выступали по первому взрослому разряду, - рассказала Венера Халитова, одна из тренеров спортсменов. - В итоге на СФО завоевали семь медалей. Спартак Булавченко отобрался на первенство России, которое пройдет в октябре в Старом Осколе. Туда же отобралась и Елизавета Сазыкина».