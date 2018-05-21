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21 мая 2018, 14:16



Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели мастер-класс для норильских младшеклассников.

После завершения мастер-класса профессиональные футболисты стали тренерами-наставниками: под их руководством школьные команды сыграли мини-турнир. В завершении мероприятия всех участников наградили памятными призами и подарками. «Мероприятие прошло на ура. Занятие с профессиональными футболистами оказалось очень занимательным и познавательным. Пока эти дети делают свой первый футбольный шаг, но мы надеемся, что после этого мероприятия у них появится желание записаться в секцию мини-футбола и в будущем стать профессиональными игроками», - отметил Даниил Кот, президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра.

Просмотров:187 В Доме физической культуры мастера футзала провели мастер-класс «Футбольная карусель» для школьников 1-го и 2-го классов в рамках Всероссийского фестиваля «День массового футбола». Площадку ДФК разделили на шесть станций, на каждом участке с юными спортсменами работали футболисты МФК «Норильский никель». Ребята знакомились с техникой и дриблингом мини-футбола, а также улучшили растяжку, ловкость и координацию.После завершения мастер-класса профессиональные футболисты стали тренерами-наставниками: под их руководством школьные команды сыграли мини-турнир. В завершении мероприятия всех участников наградили памятными призами и подарками.«Мероприятие прошло на ура. Занятие с профессиональными футболистами оказалось очень занимательным и познавательным. Пока эти дети делают свой первый футбольный шаг, но мы надеемся, что после этого мероприятия у них появится желание записаться в секцию мини-футбола и в будущем стать профессиональными игроками», - отметил Даниил Кот, президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра.