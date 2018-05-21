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21 мая 2018, 14:54



Наркокурьеры попытались привезти в Норильск «синтетику» на 10 миллионов рублей.

Так, в ходе послеполетного досмотра в багаже 21-летнего жителя Кемеровской области, прибывшего авиарейсом из Новосибирска, оперативники обнаружили и изъяли четыре фильтра для воды, в которых находилось более 1,5 килограмма наркотического средства синтетического происхождения. Кроме того, транспортные полицейские задержали в норильском аэропорту прилетевшего из Новосибирска 26-летнего жителя Сахалинской области, в чемодане которого обнаружили и изъяли более 400 граммов синтетического наркотика, запакованного в банку из-под детского питания. Ориентировочно на черном рынке Таймыра стоимость данного наркотика составляет около 6 тысяч рублей за 1 грамм. В следственном отделе Таймырского ЛО МВД России в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Учитывая тяжесть совершенного преступления, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники транспортной полиции продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных фактов преступной деятельности задержанных.

Просмотров:208 В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресекли крупный канал распространения синтетических наркотиков на Таймыр. По подозрению в сбыте наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере с поличным задержаны двое мужчин.Так, в ходе послеполетного досмотра в багаже 21-летнего жителя Кемеровской области, прибывшего авиарейсом из Новосибирска, оперативники обнаружили и изъяли четыре фильтра для воды, в которых находилось более 1,5 килограмма наркотического средства синтетического происхождения. Кроме того, транспортные полицейские задержали в норильском аэропорту прилетевшего из Новосибирска 26-летнего жителя Сахалинской области, в чемодане которого обнаружили и изъяли более 400 граммов синтетического наркотика, запакованного в банку из-под детского питания. Ориентировочно на черном рынке Таймыра стоимость данного наркотика составляет около 6 тысяч рублей за 1 грамм.В следственном отделе Таймырского ЛО МВД России в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Учитывая тяжесть совершенного преступления, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники транспортной полиции продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных фактов преступной деятельности задержанных.