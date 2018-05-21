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21 мая 2018, 15:00



Этим летом в спортивно-оздоровительном лагере «Детский наукоград» впервые появятся оздоровительные отряды. Попасть в них могут все желающие школьники Большого Норильска.

«Детский наукоград» находится в экологически чистом месте, в 85 километрах к северо-западу от Москвы, в Клинском районе, деревня Тиликтино. Лагерь со всех сторон окружен смешанными и еловыми лесами. На территории лагеря имеется парковая зона и пруд с системой очистки воды. По словам Лилии Егоровой, начальника отдела учебных заведений управления по спорту, в этом году для оздоровительных отрядов было выделено 60 путевок. В отряды принимаются все желающие школьники от семи до 18 лет. Для ребят предусмотрены занятия в плавательном бассейне, утренняя зарядка, общефизические занятия, веселые старты и многое другое. Также предусмотрены интересная экскурсионная программа и различные тематические игры и программы. Например, «Чемоданчик здоровья. Твой собственный код безопасности» - благодаря этому проекту школьники узнают интересные факты о здоровье человека и здоровом образе жизни и многое другое. Стоимость путевки 19 380 рублей. В эту сумму входит пятиразовое сбалансированное питание, обогащенное витаминами и рекомендованное спортсменам, благоустроенные номера в двухэтажных корпусах по два-три человека в комнате. Все удобства в номере. Также имеются спортивные залы, крытый бассейн, компьютерный класс, библиотека и многое другое. Вылет детей организован самолетами «НордСтар». Стоимость авиаперелета по маршруту Норильск - Москва составляет 18 750 рублей. Столько же стоит билет из Москвы до Норильска. Родители могут самостоятельно привезти ребенка в лагерь и забрать из него. Даты заезда: с 20 июня по 9 августа и с 21 июня по 10 августа 2018 года. Доставка детей до аэропорта будет осуществляться централизованно автобусами НПОПАТ. Детей будут сопровождать 23 тренера и воспитателя. Непосредственно в лагере с норильчанами будет работать команда московских вожатых. Чтобы попасть в «Детский наукоград», необходимо до 1 июня подготовить пакет документов: копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; копию страхового медицинского полиса и медицинскую справку, которую можно взять у фельдшера в школьном медкабинете. Документы необходимо принести в управление по спорту по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 4, кабинеты 3, 19. Телефоны для справок: 43-72-35*3006, 43-72-35*3007, 8-913-531-21-19.

Просмотров:171 Управлением по спорту администрации города Норильска ежегодно организовывается выезд норильских спортсменов в спортивно-оздоровительные лагеря. Воспитанники ДЮСШ выезжают в два лагеря: в Красноярский край в «Солнечный-2» выезжают 120 детей, в подмосковный «Детский наукоград» - 240 норильчан. Раньше в «Детский наукоград» ездили в основном воспитанники ДЮСШ, а в этом году на базе лагеря решили создать оздоровительные отряды для тех, кто спортом не увлечен, но за здоровый образ жизни.«Детский наукоград» находится в экологически чистом месте, в 85 километрах к северо-западу от Москвы, в Клинском районе, деревня Тиликтино. Лагерь со всех сторон окружен смешанными и еловыми лесами. На территории лагеря имеется парковая зона и пруд с системой очистки воды.По словам Лилии Егоровой, начальника отдела учебных заведений управления по спорту, в этом году для оздоровительных отрядов было выделено 60 путевок. В отряды принимаются все желающие школьники от семи до 18 лет. Для ребят предусмотрены занятия в плавательном бассейне, утренняя зарядка, общефизические занятия, веселые старты и многое другое. Также предусмотрены интересная экскурсионная программа и различные тематические игры и программы. Например, «Чемоданчик здоровья. Твой собственный код безопасности» - благодаря этому проекту школьники узнают интересные факты о здоровье человека и здоровом образе жизни и многое другое.Стоимость путевки 19 380 рублей. В эту сумму входит пятиразовое сбалансированное питание, обогащенное витаминами и рекомендованное спортсменам, благоустроенные номера в двухэтажных корпусах по два-три человека в комнате. Все удобства в номере. Также имеются спортивные залы, крытый бассейн, компьютерный класс, библиотека и многое другое.Вылет детей организован самолетами «НордСтар». Стоимость авиаперелета по маршруту Норильск - Москва составляет 18 750 рублей. Столько же стоит билет из Москвы до Норильска. Родители могут самостоятельно привезти ребенка в лагерь и забрать из него. Даты заезда: с 20 июня по 9 августа и с 21 июня по 10 августа 2018 года. Доставка детей до аэропорта будет осуществляться централизованно автобусами НПОПАТ.Детей будут сопровождать 23 тренера и воспитателя. Непосредственно в лагере с норильчанами будет работать команда московских вожатых.Чтобы попасть в «Детский наукоград», необходимо до 1 июня подготовить пакет документов: копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; копию страхового медицинского полиса и медицинскую справку, которую можно взять у фельдшера в школьном медкабинете.Документы необходимо принести в управление по спорту по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 4, кабинеты 3, 19. Телефоны для справок: 43-72-35*3006, 43-72-35*3007, 8-913-531-21-19.