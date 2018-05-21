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21 мая 2018, 16:43



77-летняя путешественница Юлия Михайлюк из Твери решила добраться до Норильска на велосипеде.

«Надеюсь, наши ребята не подкачают! Ведь я всю дорогу будут крутить педали ради побед футболистов нашей сборной», - смеется Юлия Михайлюк. Почти год Юлия Ивановна восстанавливалась после аварии (год назад путешествие, посвященное Афанасию Никитину, пришлось прервать из-за ДТП). «Но теперь рука работает, и я в хорошей физической форме, - сообщила путешественница. - Да и дорога тянет, так что я даже не сопротивлялась».

Просмотров:139 Свой 23-й велопоход в 10 тысяч километров Юлия Ивановна решила приурочить к предстоящего чемпионату мира по футболу и посвятила лучшему вратарю всех времен и народов, знаменитому Льву Яшину, сообщает «Комсомольская правда – Тверь».«Надеюсь, наши ребята не подкачают! Ведь я всю дорогу будут крутить педали ради побед футболистов нашей сборной», - смеется Юлия Михайлюк.Почти год Юлия Ивановна восстанавливалась после аварии (год назад путешествие, посвященное Афанасию Никитину, пришлось прервать из-за ДТП). «Но теперь рука работает, и я в хорошей физической форме, - сообщила путешественница. - Да и дорога тянет, так что я даже не сопротивлялась».