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21 мая 2018, 16:55

На ледовой арене «Таймыр» идет подготовка льда к международному турниру по керлингу Arctic Cup 2018.


В заполярную столицу прибыли айс-мейкер из Швейцарии Стефан Ротлисбергер и айс-мейкер российской сборной Денис Гальцов, которые будут заниматься подготовкой ледовой поверхности игровой площадки ледовой арены «Таймыр» для проведения международного турнира по керлингу среди смешанных пар Arctic Cup 2018. Помогать в этом им будет тренер по керлингу Центра развития зимних видов спорта Андрей Жарников.
В настоящий момент айс-мейкеры вместе со специалистами Центра развития зимних видов спорта выполнили большую часть работ. Ведется многоступенчатая заливка льда, которая выполняется распылителем. Специальным циркулем уже намечены разметки для «домов», нарезаны круги, краской для льда выкрасили спортивную площадку, выложили подледные баннеры и наклеили баннеры на борта.
Как отметил Денис Гальцов, это кропотливая работа и она требует соблюдения всех международных стандартов: «Перед соревнованиями представители команд могут сделать замеры, и если разметка не будет соответствовать стандартам, то они могут оспорить проведение турнира. Для заливки льда используется только чистая вода без примесей и грязи, иначе камень просто не будет скользить по полю, также может всплыть разметка или, наоборот, может не утонуть».
Стефан Ротлисбергер отметил хорошее качество ледовой арены «Таймыр»: «Я уже 30 лет работаю айс-мейкером, но впервые нахожусь так далеко на Севере. Мне здесь очень нравится, я наслаждаюсь пребыванием в Дудинке. Отдельно хочется выделить красоту и масштаб ледовой арены».
Следующий этап подготовки льда – нанесение пейблов и их срезка под разными углами специальной ледовой машиной. Кроме этого айс-мейкеры будут обслуживать площадку во время проведения турнира. В их функции входит чистка поверхности игровой площадки, устранение возникающих дефектов на льду по ходу проведения соревнований.
Напомним, Международный турнир по керлингу среди смешанных пар Arctic Cup 2018 пройдёт с 24 по 27 мая этого года. В нем примут участие две сильнейшие команды из России, сборная Красноярского края и семь иностранных команд.
Официальное открытие турнира состоится в 14.30 26 мая, закрытие и церемония награждения – 27 мая в 16.00.
Справка:
Стефан Ротлисбергер – айс-мейкер мирового уровня из Швейцарии. Имеет большой опыт работы на чемпионатах мира, Европы, он готовил лед на Паралимпийских играх – 2018 в Пхенчхане. Был главным айс-мейкером на чемпионате мира среди сеньоров в Сочи (2015) и на чемпионате мира микст в Казани (2016).
Денис Гальцов в этой профессии с 2002 года, является айс-мейкером сборной России по керлингу, уже третий год подряд приезжает в Дудинку для подготовки льда к соревнованиям по керлингу.
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