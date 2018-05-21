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21 мая 2018, 17:24



135 миллионов рублей потратит «Норникель» на детский отдых этим летом. В этом году дети сотрудников компании будут отдыхать в выездных оздоровительных лагерях в Анапе и Болгарии.

По словам Александра Толочко, начальника отдела оздоровления и отдыха управления по персоналу и социальной политике ЗФ, сейчас ведется большая подготовительная работа. Уже заключены договоры с оздоровительными учреждениями и с корпоративным перевозчиком - авиакомпанией NordStar, отобран персонал для сопровождения детей, подходит к завершению кампания по распределению путевок. Компания «Норникель» давно сотрудничает с лагерями «Вита» и «Аква-лайф». «Вита» является одной из крупнейших здравниц на Черноморском побережье, где имеются все условия для детского отдыха. Есть много спортивных и творческих площадок для организации досуга, большая пляжная полоса, а также предоставляется санаторно-курортное лечение по таким направлениям, как заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Спортивный лагерь «Аква-лайф» также полностью укомплектован, он имеет хорошую спортивную базу, что важно для спортсменов. Здесь есть все необходимое для проведения тренировок различного уровня. В 100 метрах есть пляж, где дети могут позагорать и покупаться в море. И в том, и в другом лагере номера рассчитаны для размещения до четырех человек, предусмотрено пятиразовое питание и экскурсии. Заезды в «Виту» состоятся в две смены на 41 день каждая: 6-7 июня и 16-17 июля. Всего в этом лагере отдохнут 660 юных норильчан. В «Аква-лайф» заезд запланирован на 19 июня на 31 день. Сюда поедут 158 человек. Работники компании оплачивают только 15% от стоимости путевки, что составляет 15 тысяч рублей. В оздоровительный лагерь «Вита» для многодетных семей предусмотрены дополнительные льготные условия, и стоимость путевки для них составит 7,5 тысячи рублей. Лагерь «Аква-лайф» уже укомплектован: заявки собраны, тренерский состав также определен. По «Вите» работа продолжается. «Работники Заполярного филиала, которые хотят отправить ребенка в Анапу, могут обратиться в службу персонала и подать заявление. Даже если на каком-то предприятии путевок нет, то их вполне возможно найти в других подразделениях филиала», - резюмировал Александр Толочко. Перелет детей будет выполняться из Норильска с посадкой в Новом Уренгое для дозаправки. Дети будут находиться в самолете. Те, кто будет отдыхать в «Вите», полетят в Анапу, кто проведет часть лета в Болгарии - летят на Москву, а оттуда уже до Варны. Обратно дети возвращаются прямыми рейсами: Анапа - Норильск и Варна - Москва - Норильск.

Просмотров:113 Такой отдых компания «Норникель» организует для детей сотрудников ежегодно. Летом 2018 года свои двери для маленьких норильчан распахнут санаторно-оздоровительный лагерь «Вита» в Анапе и спортивный лагерь «Аква-лайф» в Болгарии. Расходы компании на детский отдых, включая стоимость путевки и дорогу, составят порядка 135 миллионов рублей.По словам Александра Толочко, начальника отдела оздоровления и отдыха управления по персоналу и социальной политике ЗФ, сейчас ведется большая подготовительная работа. Уже заключены договоры с оздоровительными учреждениями и с корпоративным перевозчиком - авиакомпанией NordStar, отобран персонал для сопровождения детей, подходит к завершению кампания по распределению путевок.Компания «Норникель» давно сотрудничает с лагерями «Вита» и «Аква-лайф». «Вита» является одной из крупнейших здравниц на Черноморском побережье, где имеются все условия для детского отдыха. Есть много спортивных и творческих площадок для организации досуга, большая пляжная полоса, а также предоставляется санаторно-курортное лечение по таким направлениям, как заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.Спортивный лагерь «Аква-лайф» также полностью укомплектован, он имеет хорошую спортивную базу, что важно для спортсменов. Здесь есть все необходимое для проведения тренировок различного уровня. В 100 метрах есть пляж, где дети могут позагорать и покупаться в море.И в том, и в другом лагере номера рассчитаны для размещения до четырех человек, предусмотрено пятиразовое питание и экскурсии. Заезды в «Виту» состоятся в две смены на 41 день каждая: 6-7 июня и 16-17 июля. Всего в этом лагере отдохнут 660 юных норильчан. В «Аква-лайф» заезд запланирован на 19 июня на 31 день. Сюда поедут 158 человек.Работники компании оплачивают только 15% от стоимости путевки, что составляет 15 тысяч рублей. В оздоровительный лагерь «Вита» для многодетных семей предусмотрены дополнительные льготные условия, и стоимость путевки для них составит 7,5 тысячи рублей.Лагерь «Аква-лайф» уже укомплектован: заявки собраны, тренерский состав также определен. По «Вите» работа продолжается.«Работники Заполярного филиала, которые хотят отправить ребенка в Анапу, могут обратиться в службу персонала и подать заявление. Даже если на каком-то предприятии путевок нет, то их вполне возможно найти в других подразделениях филиала», - резюмировал Александр Толочко.Перелет детей будет выполняться из Норильска с посадкой в Новом Уренгое для дозаправки. Дети будут находиться в самолете. Те, кто будет отдыхать в «Вите», полетят в Анапу, кто проведет часть лета в Болгарии - летят на Москву, а оттуда уже до Варны. Обратно дети возвращаются прямыми рейсами: Анапа - Норильск и Варна - Москва - Норильск.