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22 мая 2018, 10:47



В Норильске задержан подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. У мужчины обнаружили более 30 пакетиков с «синтетикой».

Эксперты установили, что изъятое является синтетическим наркотическим средством, общим весом более 32 граммов. Следователями ОМВД России по г. Норильску в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Просмотров:159 Оперативникам удалось выйти на след 34-летнего норильчанина, подозреваемого в сбыте и распространении наркотических средств. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был остановлен автомобиль «Рено», на котором передвигался злоумышленник. При осмотре данного автомобиля было обнаружено и изъято более 30 полимерных свертков с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство. Злоумышленник пытался их сбыть путем закладок.Эксперты установили, что изъятое является синтетическим наркотическим средством, общим весом более 32 граммов.Следователями ОМВД России по г. Норильску в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.