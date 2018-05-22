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22 мая 2018, 10:51



250 норильских выпускников прошлых лет заявились на участие в ЕГЭ в этом году.

Количество пересдающих ЕГЭ с каждым годом увеличивается. По словам специалистов норильского управления образования, некоторые выпускники прошлых лет по каким-то причинам не смогли сдать единый государственный экзамен в «свою волну» либо переосмыслили свой выбор и предпочли для сдачи другие предметы или иной уровень математики (вместо базового - профильный, например). Есть и те, кто заново подготовились и хотят повысить свой балл, надеясь на бОльшую удачу. В любом случае сдать и пересдать ЕГЭ в другое время позволяет законодательство. Кстати, оно гласит, что пересдача любого предмета ЕГЭ возможна в случаях: 1. неудовлетворительного результата; 2. неявки на экзамен по уважительной причине (необходимо документальное подтверждение); 3. незавершенного теста (по весомой причине: плохое самочувствие экзаменуемого, ЧП на участке проведения ЕГЭ и др.); 4. аннуляции результата теста (не по вине экзаменуемого). Под весомой причиной неявки подразумевается: болезнь или плановая операция (подтверждение - справка от врача), автомобильная авария, смерть близкого родственника и другие подобные ситуации.

Просмотров:159 Это в плюс к 1225 учащимся 11-х классов, которые выпускаются в этом году.Количество пересдающих ЕГЭ с каждым годом увеличивается. По словам специалистов норильского управления образования, некоторые выпускники прошлых лет по каким-то причинам не смогли сдать единый государственный экзамен в «свою волну» либо переосмыслили свой выбор и предпочли для сдачи другие предметы или иной уровень математики (вместо базового - профильный, например). Есть и те, кто заново подготовились и хотят повысить свой балл, надеясь на бОльшую удачу.В любом случае сдать и пересдать ЕГЭ в другое время позволяет законодательство. Кстати, оно гласит, что пересдача любого предмета ЕГЭ возможна в случаях:1. неудовлетворительного результата;2. неявки на экзамен по уважительной причине (необходимо документальное подтверждение);3. незавершенного теста (по весомой причине: плохое самочувствие экзаменуемого, ЧП на участке проведения ЕГЭ и др.);4. аннуляции результата теста (не по вине экзаменуемого).Под весомой причиной неявки подразумевается: болезнь или плановая операция (подтверждение - справка от врача), автомобильная авария, смерть близкого родственника и другие подобные ситуации.