Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2018, 10:59



В выходные норильчан приглашают поболеть за местных футболистов, хоккеистов и других спортсменов.

В воскресенье же Кайеркан примет блицтурнир по хоккею с шайбой среди ветеранов «Закрытие сезона 2017-2018 гг.». Соревнования начнутся в полдень 27 мая в Ледовом дворце спорта. А в Норильске в «Арктике» (ул. Наб. Урванцева, 47) в этот же день зрителей ждут на чемпионате Норильска по армлифтингу «Стальной хват», они начнутся в 14.00. Мужчины выступят в категориях 70, 80, 90, 100 и 100+ кг, а также в абсолютной весовой категории. Женщины выступят только в абсолютке. Вход свободный. Спортивное воскресенье продолжится и на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная», где в полдень начнется первенство МБУ ДО «ДЮСШ по зимним видам спорта» «Закрытие сезона 2017-2018 гг.».

Просмотров:192 26 мая в 15.30 в Доме физической культуры стартует открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню защиты детей, среди юношей 2002-2003 г. р., 2004-2005 г. р. Соревнования продолжатся 27 мая в 10.00.В воскресенье же Кайеркан примет блицтурнир по хоккею с шайбой среди ветеранов «Закрытие сезона 2017-2018 гг.». Соревнования начнутся в полдень 27 мая в Ледовом дворце спорта.А в Норильске в «Арктике» (ул. Наб. Урванцева, 47) в этот же день зрителей ждут на чемпионате Норильска по армлифтингу «Стальной хват», они начнутся в 14.00. Мужчины выступят в категориях 70, 80, 90, 100 и 100+ кг, а также в абсолютной весовой категории. Женщины выступят только в абсолютке. Вход свободный.Спортивное воскресенье продолжится и на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная», где в полдень начнется первенство МБУ ДО «ДЮСШ по зимним видам спорта» «Закрытие сезона 2017-2018 гг.».