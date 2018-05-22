Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2018, 11:12



В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода.

В частности, на совещании речь шла о подготовке учреждениями культуры развлекательной программы для жителей и гостей заполярной столицы. По замыслу организаторов мероприятия предполагается перекрытие движения на нижней объездной дороге, где и развернется основное действо. Так называемый «арктический бульвар» вместит в себя торговые ряды, уличные кафе, детскую игровую зону, народную библиотеку, ярмарку народных ремесел. Также будет организованна работа этностойбища, ресторана таймырской кухни. Кроме того, у гостей праздника появится возможность принять участие в параде велосипедистов, фотоконкурсе на тему «Между летом и зимой», конкурсе поэтической импровизации, пройти уроки туристического мастерства, посетив палатку детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор». Молодежь Таймыра приглашают принять участие в приключенческом квесте «Лед тронулся». На Набережной площади тем временем будет организована концертная площадка, на которой выступят творческие коллективы и сольные исполнители Дудинки и Норильска. На территории Таймырского краеведческого музея пройдет фестиваль в формате open-air «Танцующий лед». Он объединит в себе творческие и интерактивные площадки для детей, подростков и их родителей. На протяжении всего мероприятия здесь также выступят творческие коллективы, будут организованы различные мастер-классы. Под занавес праздника состоится молодежный флешмоб, после чего гостей праздника пригласят принять участие в массовом исполнении танца «Хэйро». Завершится «Таймырский ледоход – 2018» дискотекой под открытым небом. «Таймырский ледоход – 2018» пройдет в Дудинке 2 июня вне зависимости от движения льда на Енисее, отмечают организаторы.

Просмотров:212 Накануне в администрации Таймыра обсудили вопросы организации культурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках «Таймырского ледохода – 2018».В частности, на совещании речь шла о подготовке учреждениями культуры развлекательной программы для жителей и гостей заполярной столицы. По замыслу организаторов мероприятия предполагается перекрытие движения на нижней объездной дороге, где и развернется основное действо. Так называемый «арктический бульвар» вместит в себя торговые ряды, уличные кафе, детскую игровую зону, народную библиотеку, ярмарку народных ремесел. Также будет организованна работа этностойбища, ресторана таймырской кухни. Кроме того, у гостей праздника появится возможность принять участие в параде велосипедистов, фотоконкурсе на тему «Между летом и зимой», конкурсе поэтической импровизации, пройти уроки туристического мастерства, посетив палатку детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор». Молодежь Таймыра приглашают принять участие в приключенческом квесте «Лед тронулся».На Набережной площади тем временем будет организована концертная площадка, на которой выступят творческие коллективы и сольные исполнители Дудинки и Норильска.На территории Таймырского краеведческого музея пройдет фестиваль в формате open-air «Танцующий лед». Он объединит в себе творческие и интерактивные площадки для детей, подростков и их родителей. На протяжении всего мероприятия здесь также выступят творческие коллективы, будут организованы различные мастер-классы.Под занавес праздника состоится молодежный флешмоб, после чего гостей праздника пригласят принять участие в массовом исполнении танца «Хэйро».Завершится «Таймырский ледоход – 2018» дискотекой под открытым небом.«Таймырский ледоход – 2018» пройдет в Дудинке 2 июня вне зависимости от движения льда на Енисее, отмечают организаторы.