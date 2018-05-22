Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2018, 11:22



В СРК «Арена» состоится очередная познавательно-развлекательная программа из цикла «Мой город. Моя история».

Сотрудники Централизованной библиотечной системы проведут викторины и конкурсы, в которых каждый желающий сможет принять участие и показать свои знания, связанные с историей города. Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение.

Просмотров:173 26 мая в 15.00 концертную программу представят коллективы Норильской детской школы искусств. В преддверии празднования Международного дня защиты детей в концерте прозвучат известные музыкальные композиции разных эпох.Сотрудники Централизованной библиотечной системы проведут викторины и конкурсы, в которых каждый желающий сможет принять участие и показать свои знания, связанные с историей города. Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение.