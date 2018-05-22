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22 мая 2018, 12:07



В международном турнире по кёрлингу, который стартует в Дудинке 24 мая, примут участие 10 команд. Параллельно пройдут и соревнования детских команд.

Традиционный международный турнир по кёрлингу состоится уже в третий раз. В 2016 году в Дудинке прошли тестовые соревнования – Кубок Таймыра среди мужских команд. А в 2017 году на Таймыр приехали сильнейшие женские команды: олимпийские чемпионки 2014 года – команда из Канады со скипом Дженнифер Джонс, серебряные призеры сочинской Олимпиады - команда Швеции со скипом Маргарет Зигфридсон и многие другие лидеры мирового и европейского кёрлинга, включая российскую сборную (серебряные призеры чемпионата мира и чемпионки Европы) во главе с Анной Сидоровой. Arctic Curling Cup 2017 стал настоящим праздником спорта для жителей Дудинки и Норильска. Основная задача турнира - популяризация среди жителей региона олимпийского вида спорта (кёрлинга), поддержка массового, детского и инклюзивного спорта. В Дудинке успешно действует школа кёрлинга, в которой занимаются более 100 человек от 13 до 65 лет, в том числе дети и подростки с особенностями развития из инклюзивных образовательных учреждений Дудинки и Норильска. Сейчас ученики школы участвуют во всероссийских соревнованиях. Микст-даблс – это новая олимпийская дисциплина в кёрлинге, которая дебютировала на Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года. Федерация кёрлинга России определила эту дисциплину для будущего турнира в Дудинке, чтобы привезти новоиспеченных олимпийских чемпионов на Таймыр. Среди них - призеры зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане и призеры чемпионатов мира и Европы. Уникальность турнира 2018 года в том, что он стал интернациональным: чемпионка мира, известнейшая канадская кёрлингистка Рейчел Хоман сыграет в одной команде с шведом, призером Пхенчхана-2018 и Сочи-2014 Никласом Эдином, трехкратным чемпионом мира. Они объединились, чтобы попасть в список участников турнира. Россию будет представлять известная керлингистка Анастасия Брызгалова в паре с Алексеем Тимофеевым. Впервые за всю историю турнира пройдет детский WCT Arctic Curling Cup c участием команд Дудинки и Норильска. На льду сразятся команды воспитанников Дудинской школы кёрлинга - дети и подростки с особенностями развития под руководством именитых наставников, участников команд взрослого турнира, действующих олимпийских чемпионов и призеров чемпионата мира. Детский WCT Arctic Curling Cup состоится параллельно со взрослыми соревнованиями. Турнир организован Федерацией кёрлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании «Норникель».

Просмотров:195 С 24 по 27 мая Дудинка примет международный турнир WCT Arctic Curling Cup в дисциплине микст-даблс. За звание победителей Арктического кубка поборются десять команд, включая спортсменов из Швейцарии, Канады, Шотландии, Финляндии, Швеции, Чехии и России.Традиционный международный турнир по кёрлингу состоится уже в третий раз. В 2016 году в Дудинке прошли тестовые соревнования – Кубок Таймыра среди мужских команд. А в 2017 году на Таймыр приехали сильнейшие женские команды: олимпийские чемпионки 2014 года – команда из Канады со скипом Дженнифер Джонс, серебряные призеры сочинской Олимпиады - команда Швеции со скипом Маргарет Зигфридсон и многие другие лидеры мирового и европейского кёрлинга, включая российскую сборную (серебряные призеры чемпионата мира и чемпионки Европы) во главе с Анной Сидоровой. Arctic Curling Cup 2017 стал настоящим праздником спорта для жителей Дудинки и Норильска.Основная задача турнира - популяризация среди жителей региона олимпийского вида спорта (кёрлинга), поддержка массового, детского и инклюзивного спорта. В Дудинке успешно действует школа кёрлинга, в которой занимаются более 100 человек от 13 до 65 лет, в том числе дети и подростки с особенностями развития из инклюзивных образовательных учреждений Дудинки и Норильска. Сейчас ученики школы участвуют во всероссийских соревнованиях.Микст-даблс – это новая олимпийская дисциплина в кёрлинге, которая дебютировала на Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года. Федерация кёрлинга России определила эту дисциплину для будущего турнира в Дудинке, чтобы привезти новоиспеченных олимпийских чемпионов на Таймыр. Среди них - призеры зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане и призеры чемпионатов мира и Европы.Уникальность турнира 2018 года в том, что он стал интернациональным: чемпионка мира, известнейшая канадская кёрлингистка Рейчел Хоман сыграет в одной команде с шведом, призером Пхенчхана-2018 и Сочи-2014 Никласом Эдином, трехкратным чемпионом мира. Они объединились, чтобы попасть в список участников турнира.Россию будет представлять известная керлингистка Анастасия Брызгалова в паре с Алексеем Тимофеевым.Впервые за всю историю турнира пройдет детский WCT Arctic Curling Cup c участием команд Дудинки и Норильска. На льду сразятся команды воспитанников Дудинской школы кёрлинга - дети и подростки с особенностями развития под руководством именитых наставников, участников команд взрослого турнира, действующих олимпийских чемпионов и призеров чемпионата мира. Детский WCT Arctic Curling Cup состоится параллельно со взрослыми соревнованиями.Турнир организован Федерацией кёрлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании «Норникель».