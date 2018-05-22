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22 мая 2018, 13:11



Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам.

Кромка льда на Енисее находится в 670 км от Дудинки, между населенными пунктами Бакланиха и Селиваниха. В прошлом году граница ледяного поля была в 23 км ниже села Верещагино (в 730 км от Дудинки). Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.

Просмотров:183 По данным на 8 часов 22 мая, в районе Дудинки уровень воды на Енисее достиг 696 см, сообщили в Таймырском управлении по делам ГО и ЧС. За минувшие сутки он поднялся на 20 см. В районе поселка Потапово прирост воды составил 23 см и зафиксирован на отметке 313 см.Кромка льда на Енисее находится в 670 км от Дудинки, между населенными пунктами Бакланиха и Селиваниха. В прошлом году граница ледяного поля была в 23 км ниже села Верещагино (в 730 км от Дудинки).Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.