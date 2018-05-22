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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
22 мая 2018, 15:20

Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет Октября железобетонное основание, скорее всего, принадлежит бывшему вокзалу, откуда в прежние годы отходила электричка в Дудинку.


Эта находка не помешает ходу изысканий, оставшись лишь интересным историческим фактом, заявил «Заполярке» Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.
«Предположения были различные, но при помощи подрядчика вышли на архивные данные и выяснили, что, скорее всего, это фундамент или железобетонная площадка старого ж/д вокзала. К моменту строительства домов об этом вокзале уже ничего не напоминало. Возвращаясь к бурению, отмечу, что на данный момент подрядчик ООО «Новоспасский мост», занятый на обследовании несущей способности брошенных домов, добурил скважины до 22 метров. Мы подтвердили замерами глубину бурения. Сейчас подрядчик приступает к проверке самих бетонных конструкций этажей (взятию проб бетона), обмеру здания — каждого помещения, коридора, лестничного марша; будет проверено состояние внутренней арматуры, железобетонных конструкций. Экспертизу изъятых материалов проведет стройлаборатория, дочернее предприятия ЗФ. После анализа поступивших данных 20-25 июня будет вынесен вердикт о будущей судьбе недостроя», - отметил Дмитрий Самородов.
Как уже сообщала «Заполярка», эти два здания — трехподъездное и одноподъездное — начали строить еще в 1993 году. В 1996–м было принято решение о заморозке строительства. Дома стоят на самом берегу озера Долгое и находятся на территории, которая попадает в третью очередь благоустройства набережной. На этапе обсуждения проекта благоустройства приозерного парка было принято совместное с «Норникелем» решение определить дальнейшую судьбу этих зданий — либо снести их, либо достроить. Сейчас дома переданы на баланс города, но обследование ведется на средства градообразующего предприятия.
До конца мая будут выполнены работы по бурению девяти 30–метровых скважин — трех на одноподъездном и шести на трехподъездном доме. Обязательным условием для прохождения госэкспертизы является наличие заключения о качестве грунта, на котором стоят недостроенные дома, — о таких показателях, как влагонасыщенность и несущая способность.
По словам Алевтины Козловой, заместителя генерального директора ООО «Новоспасский мост», параллельно с отбором проб для определения физико-механических свойств грунтов проводится обследование нулевого цикла неразрушающим инструментальным методом: «Согласно замерам температуры в трубках отрицательные, ниже -3, так что грунты сохранены в вечномерзлом состоянии. Кроме того, мы работаем с архивными материалами, к счастью, чертежи по несущим конструкциям в «Норильскпроекте» сохранились. Мы создаем трехмерную модель объекта, позволяющую просматривать здание со всех точек».
Исследование надземной части станет следующим этапом. По ее мнению, не исключено, что придется снимать верхний этаж зданий. Это будет зависеть от состояния бетонных конструкций этажей и данных выполненных расчетов. Пока же все оптимистично, отметила она, здание стоит на скале, не имеет деформаций: «Так что, полагаю, дома будут функционировать, но какой этажности останутся, покажет время».
Еще одна задача - выяснить, есть ли отклонения у объектов, возведенных больше 20 лет назад, от современных жилых нормативов. Алевтина Козлова пояснила, что в современных жилых домах должны быть предусмотрены все современные тенденции.
«Сегодня, к примеру, большое внимание уделяется маломобильным группам населения. Для них надо предусмотреть пандусы для крылец, лифтовые шахты и так далее. Так что предстоит большой объем работы и радует, что сохранились исходные чертежи, которые помогают в работе», - резюмировала она.
Как сообщал прежде Дмитрий Самородов, если исследование покажет, что здания находятся в удовлетворительном состоянии, начнется разработка проектно–сметной документации и подготовка к прохождению госэкспертизы в крае. Напомним, исследовательские работы, которые оплачивает «Норникель», обойдутся в 7 миллионов рублей.

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