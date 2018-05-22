Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2018, 15:23



На этой неделе начинаются обязательные экзамены для школьников.

29 мая более двух тысяч учеников девятых классов пишут в Норильске «обязательный» русский, точная информация по допуску на этот экзамен и количестве сдающих появится ближе к дате проведения ОГЭ. Что касается 11-классников, у них начались усиленные консультации по ЕГЭ. В понедельник, 28 мая, выпускники сдают первый экзамен - географию или информатику и ИКТ. ЕГЭ по обязательным дисциплинам состоятся 30 мая, 1 и 6 июня. 30 мая ребята сдают базовую математику, 1 июня - профильную; русский язык повсеместно пишут 6 июня.

Просмотров:107 Самая ближайшая проверка знаний школьной программы - у девятиклассников. Сначала - иностранный, который сдают по выбору. 25 мая один человек в районе Талнах сдает французский язык. 26 мая 119 человек сдают английский язык, место проведения этого экзамена запланировано в трех школах города: в школах № 20, 14, а также в лицее № 3.29 мая более двух тысяч учеников девятых классов пишут в Норильске «обязательный» русский, точная информация по допуску на этот экзамен и количестве сдающих появится ближе к дате проведения ОГЭ.Что касается 11-классников, у них начались усиленные консультации по ЕГЭ. В понедельник, 28 мая, выпускники сдают первый экзамен - географию или информатику и ИКТ.ЕГЭ по обязательным дисциплинам состоятся 30 мая, 1 и 6 июня. 30 мая ребята сдают базовую математику, 1 июня - профильную; русский язык повсеместно пишут 6 июня.