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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:19 На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты провели корректировку бюджета.
15:53 Норильский театр драмы после двух воскресных премьер уехал в Новосибирск - представлять наш город на престижном театральном фестивале страны.
15:48 Музей Норильска приглашает на «Музейную продленку».
15:39 Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин официально ушел в отставку.
15:23 На этой неделе начинаются обязательные экзамены для школьников.
15:20 Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет Октября железобетонное основание, скорее всего, принадлежит бывшему вокзалу, откуда в прежние годы отходила электричка в Дудинку.
13:11 Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам.
12:07 В международном турнире по кёрлингу, который стартует в Дудинке 24 мая, примут участие 10 команд. Параллельно пройдут и соревнования детских команд.
11:22 В СРК «Арена» состоится очередная познавательно-развлекательная программа из цикла «Мой город. Моя история».
11:12 В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода.
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