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22 мая 2018, 15:39



Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин официально ушел в отставку.

Вадиму Николаевичу Янину, исполняющему обязанности министра здравоохранения Красноярского края, предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 21 мая по 16 июля 2018 года с последующим освобождением от замещаемой должности в связи с его отставкой по собственному желанию. Временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Борис Немик. О том, что Вадим Янин собирается покинуть свой пост, стало известно 16 мая. Об этом он заявил на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике регионального Заксобрания. Янин руководил министерством здравоохранения с 2008 года. Трудовую деятельность начал в 1992 году. Более 12 лет проработал в Норильской городской больнице, где прошел путь от терапевта до главного врача. В 2001 году Янин был избран депутатом городского Совета Норильска. С 2004 по 2008 год руководил краевым Фондом обязательного медицинского страхования. Борис Немик как замминистра курировал отделы по управлению материально-техническими ресурсами, работе с документами, планированию, а также филиал минздрава в Норильске.

Просмотров:147 Соответствующее распоряжение 21 мая подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Усс, сообщили в краевом правительстве.Вадиму Николаевичу Янину, исполняющему обязанности министра здравоохранения Красноярского края, предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 21 мая по 16 июля 2018 года с последующим освобождением от замещаемой должности в связи с его отставкой по собственному желанию. Временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Борис Немик.О том, что Вадим Янин собирается покинуть свой пост, стало известно 16 мая. Об этом он заявил на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике регионального Заксобрания. Янин руководил министерством здравоохранения с 2008 года. Трудовую деятельность начал в 1992 году. Более 12 лет проработал в Норильской городской больнице, где прошел путь от терапевта до главного врача. В 2001 году Янин был избран депутатом городского Совета Норильска. С 2004 по 2008 год руководил краевым Фондом обязательного медицинского страхования.Борис Немик как замминистра курировал отделы по управлению материально-техническими ресурсами, работе с документами, планированию, а также филиал минздрава в Норильске.