Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2018, 15:48



Музей Норильска приглашает на «Музейную продленку».

Впервые МВК «Музей Норильска» организовал музейную продленку в прошлом году, разработал и провел 315 уникальных занятий - дети были шаманами, рыбаками, играли на этноинструментах, ловили оленей, создавали сказочные избушки, изучали древних и современных животных Таймыра. Многие пришли на первую смену в июне, а остались в музеях на все лето. Музей решил продолжить успешный опыт и в 2018 году. Этим летом для детей младшего школьного возраста 7-11 лет также подготовлена образовательная программа игровых музейных занятий. Каждая тематическая смена рассчитана на 15 занятий. Время работы «Музейной продленки»: будние дни, с понедельника по пятницу, с 14.00 до 17.00. Разместится она на трех музейных площадках: в Музее Норильска (Ленинский пр., 14), в Художественной галерее (ул. Талнахская, 78) и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а). Первая тематическая смена «Юные этнографы» - с 5 по 26 июня, вторая «Юные зоологи» – с 2 по 20 июля, третья «Юные палеонтологи» – с 30 июля по 17 августа. Ребята будут заняты краеведением, вместе с научными сотрудниками и музейными педагогами школьники познакомятся с историей и природой Таймыра. В Художественной галерее по такому же графику будет работать самая творческая музейная арт-продленка, акцент которой - на изобразительном искусстве. В Талнахском филиале музея «продленка» стартует со смены «Юные палеонтологи» - с 5 по 27 июня. В «Юные геологи» принимают с 2 по 27 июля, «Юные орнитологи» начнут занятия 1 августа и завершат курс 20 числа. Посещение музейных занятий платное. Стоимость - 300 рублей за одно занятие (продолжительность 3 часа). Для постоянных посетителей – каждое пятое занятие бесплатно. Подробную информацию о «Музейной продленке» можно получить по телефонам: в Музее Норильска – 46-13-27; в Художественной галерее – 43-35-69; в Талнахском филиале музея – 44-27-81. Количество участников в группах ограничено.

Просмотров:120 Это возможность познавательно и увлекательно провести летние каникулы юных норильчан. Музейные педагоги будут заниматься с детьми по специальным программам.Впервые МВК «Музей Норильска» организовал музейную продленку в прошлом году, разработал и провел 315 уникальных занятий - дети были шаманами, рыбаками, играли на этноинструментах, ловили оленей, создавали сказочные избушки, изучали древних и современных животных Таймыра. Многие пришли на первую смену в июне, а остались в музеях на все лето. Музей решил продолжить успешный опыт и в 2018 году.Этим летом для детей младшего школьного возраста 7-11 лет также подготовлена образовательная программа игровых музейных занятий. Каждая тематическая смена рассчитана на 15 занятий. Время работы «Музейной продленки»: будние дни, с понедельника по пятницу, с 14.00 до 17.00. Разместится она на трех музейных площадках: в Музее Норильска (Ленинский пр., 14), в Художественной галерее (ул. Талнахская, 78) и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а). Первая тематическая смена «Юные этнографы» - с 5 по 26 июня, вторая «Юные зоологи» – с 2 по 20 июля, третья «Юные палеонтологи» – с 30 июля по 17 августа. Ребята будут заняты краеведением, вместе с научными сотрудниками и музейными педагогами школьники познакомятся с историей и природой Таймыра.В Художественной галерее по такому же графику будет работать самая творческая музейная арт-продленка, акцент которой - на изобразительном искусстве.В Талнахском филиале музея «продленка» стартует со смены «Юные палеонтологи» - с 5 по 27 июня. В «Юные геологи» принимают с 2 по 27 июля, «Юные орнитологи» начнут занятия 1 августа и завершат курс 20 числа.Посещение музейных занятий платное. Стоимость - 300 рублей за одно занятие (продолжительность 3 часа). Для постоянных посетителей – каждое пятое занятие бесплатно.Подробную информацию о «Музейной продленке» можно получить по телефонам: в Музее Норильска – 46-13-27; в Художественной галерее – 43-35-69; в Талнахском филиале музея – 44-27-81. Количество участников в группах ограничено.