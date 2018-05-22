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22 мая 2018, 15:53

Норильский театр драмы после двух воскресных премьер уехал в Новосибирск - представлять наш город на престижном театральном фестивале страны.


На межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» со спектаклем Анны Бабановой «Жди меня…» по сценарию Владимира Зуева артисты отправились на следующий день после премьеры «Дракона» по пьесе Евгения Шварца и спектакля для малышей «Подсолнечный ветер», которые прошли на сцене 20 мая.
Драматург Владимир Зуев написал пьесу «Жди меня… и я вернусь» по заказу норильской «маяковки». Спектакль соткан из воспоминаний первых норильчан и посвящен противоречивой, трагической эпохе, когда строился город, создавался комбинат, а театр помогал выжить его создателям и его зрителям.
По мнению норильских зрителей, это одна из самых щемящих постановок нашего театра. Напомним, на мартовском фестивале «Театральная весна» в Красноярске эта постановка и ее создатель получили специальный приз жюри «За яркий портрет родного города».

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    Список новостей

 22 мая 2018 
16:19   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты провели корректировку бюджета. 15:53   Норильский театр драмы после двух воскресных премьер уехал в Новосибирск - представлять наш город на престижном театральном фестивале страны.
15:48   Музей Норильска приглашает на «Музейную продленку». 15:39   Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин официально ушел в отставку.
15:23   На этой неделе начинаются обязательные экзамены для школьников. 15:20   Обнаруженное на месте бурения скважин вокруг недостроенных домов № 2б и 2в на ул. 50 лет ...
13:11   Уровень воды в районе Дудинки приближается к 7 метрам. 12:07   В международном турнире по кёрлингу, который стартует в Дудинке 24 мая, примут участие 10 команд. Параллельно пройдут и соревнования детских команд.
11:22   В СРК «Арена» состоится очередная познавательно-развлекательная программа из цикла «Мой город. Моя история». 11:12   В этом году Дудинка впервые с размахом отметит праздник ледохода.
10:59   В выходные норильчан приглашают поболеть за местных футболистов, хоккеистов и других спортсменов. 10:51   250 норильских выпускников прошлых лет заявились на участие в ЕГЭ в этом году.
10:47   В Норильске задержан подозреваемый в незаконном распространении наркотиков. У мужчины обнаружили более 30 пакетиков с «синтетикой».

 21 мая 2018 
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16:43   77-летняя путешественница Юлия Михайлюк из Твери решила добраться до Норильска на велосипеде. 15:00   Этим летом в спортивно-оздоровительном лагере «Детский наукоград» впервые появятся оздоровительные отряды. Попасть в них могут все желающие школьники Большого Норильска.
14:54   Наркокурьеры попытались привезти в Норильск «синтетику» на 10 миллионов рублей. 14:16   Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели мастер-класс для норильских младшеклассников.
14:09   11-летний норильчанин Спартак Булавченко стал победителем первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте. 13:24   Традиционный праздник прощания со школой прошел в Норильске в минувшую субботу, 19 мая.
12:48   До ледохода в Дудинке — 700 км. 12:45   Более 200 нарушений ПДД за два дня. Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейдов выходных дней.
12:33   Соревнованиями по плаванию завершилось ежегодное сурдомногоборье «Приз полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха. 12:28   В Норильске обсудили работу экодесанта во время юбилейного турслета на Хараелахе.
12:05   В Норильске проходят гастроли Красноярского театра кукол. Это подарок маленьким норильчанам к 65-летнему юбилею родного города. 11:28   На Таймыре временно ограничено движение по автодорогам.
11:26   Норильских школьников приглашают в спортивно-оздоровительный лагерь «Детский наукоград». 10:51   «Зарядка со стражем порядка». В Норильске полицейские провели урок физкультуры для школьников.
10:29   Быстринский ГОК начал реализацию железорудного концентрата. 10:18   1 июня в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними пройдет день открытых дверей.

 19 мая 2018 
22:48   Губернатором Ямала может стать Алексей Текслер.

 18 мая 2018 
16:07   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 14 сантиметров. 16:01   Размер пенсии не зависит от минимального размера оплаты труда. Новый МРОТ позволит увеличить размер будущей пенсии, так как позволит гражданам заработать больше пенсионных балов за год.
14:42   Сегодня вечером в Норильске стартует всероссийская акция "Ночь музеев", получившая в этом году название «Праздник праздников». ... 14:23   Гимназию № 4 ожидает масштабная реконструкция. Чиновникам предстоит определить, в какой период это произойдет.
13:56   Муниципальные программы ЖКХ и городского хозяйства депутаты скорректируют в ходе сессии. Сегодня же они обсудили все детали выносимых на повестку вопросов.

 17 мая 2018 
19:16   На Таймыре разработано 17 туристических маршрутов. 18:10   Родившиеся после катастрофы дети чернобыльцев получат льготы.
17:59   В управлении образования Норильска готовится выставка под названием "Дети в кадре". Она приурочена к 65-летию норильского образования, эту дату город будет отмечать в октябре. 16:45   20 мая в норильском театре - премьера драматического спектакля "Дракон", поставленного Анной Бабановой по одноименной пьесе Евгения Шварца.
16:24   Воспитанница ДЮСШ № 5 выступит на первенстве России по дзюдо. 16:20   Кромка льда на Енисее в 839 км от столицы Таймыра.
16:14   Изменилось расписание вылета рейса ТИ 103 авиакомпании NordStar, вылетающего с 4 по 20 июня и с 9 июля по 22 сентября из Москвы. 15:53   В Норильске прозвенят последние звонки.
15:42   Роспотребнадзор по Республике Татарстан сообщил о двух заболевших туристах, вернувшихся из ОАЭ. Один из них - 10-летний ребенок из Норильска, который гостит в Татарстане. 14:53   Дни открытых дверей прошли в специализированных классах Норильска: в 14-й школе - в правовом классе и в школе № 31 - в классе МЧС.
14:18   На предстоящей сессии НГСД депутаты скорректируют муниципальную программу «Развитие образования» в связи с уменьшением краевого финансирования. 13:07   Расходы на спорт планируют увеличить почти на 7,5 миллиона рублей.
12:20   Квалификацию врачей депутаты предлагают повышать за рубежом.




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