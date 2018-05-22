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22 мая 2018, 15:53



Норильский театр драмы после двух воскресных премьер уехал в Новосибирск - представлять наш город на престижном театральном фестивале страны.

Драматург Владимир Зуев написал пьесу «Жди меня… и я вернусь» по заказу норильской «маяковки». Спектакль соткан из воспоминаний первых норильчан и посвящен противоречивой, трагической эпохе, когда строился город, создавался комбинат, а театр помогал выжить его создателям и его зрителям. По мнению норильских зрителей, это одна из самых щемящих постановок нашего театра. Напомним, на мартовском фестивале «Театральная весна» в Красноярске эта постановка и ее создатель получили специальный приз жюри «За яркий портрет родного города».

Просмотров:142 На межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» со спектаклем Анны Бабановой «Жди меня…» по сценарию Владимира Зуева артисты отправились на следующий день после премьеры «Дракона» по пьесе Евгения Шварца и спектакля для малышей «Подсолнечный ветер», которые прошли на сцене 20 мая.Драматург Владимир Зуев написал пьесу «Жди меня… и я вернусь» по заказу норильской «маяковки». Спектакль соткан из воспоминаний первых норильчан и посвящен противоречивой, трагической эпохе, когда строился город, создавался комбинат, а театр помогал выжить его создателям и его зрителям.По мнению норильских зрителей, это одна из самых щемящих постановок нашего театра. Напомним, на мартовском фестивале «Театральная весна» в Красноярске эта постановка и ее создатель получили специальный приз жюри «За яркий портрет родного города».