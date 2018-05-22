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22 мая 2018, 16:19



На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты провели корректировку бюджета.

«Ежегодно после проведения первых конкурсных и аукционных процедур образуется экономия бюджетных средств. Эти деньги необходимо оперативно перераспределить на работы, которые не вошли в проект бюджета. К примеру, мы добавили бюджетных средств на проектирование и прохождение государственной экспертизы ремонтных работ жилого фонда, которые планируются в 2019 году, чтобы уже в начале следующего года можно было проводить конкурсы и аукционы и с начала весны непосредственно приступить к работам», - прокомментировал корректировку бюджета председатель норильского горсовета Александр Пестряков. Доходы норильского бюджета уменьшились на 9,6 млн рублей из-за сокращения краевой субвенции в связи с уточнением численности воспитанников детских садов. Соответственно, на такую же сумму сокращена расходная часть бюджета. После корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2018 год выглядят следующим образом: - доходы: 17,7 млрд рублей; - расходы: 18,9 млрд рублей; - дефицит: 1,3 млрд рублей. Изменения, касающиеся перераспределения средств в рамках подпрограммы «Отдых и оздоровление детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования» на 2017-2020 годы, связаны с тем, что функция по обеспечению отдыха детей переходит из краевого ведомства в муниципальное. На организацию летнего отдыха для отдельных категорий детей будет направлено 11,5 миллиона рублей, которые были перемещены внутри этой же программы с других нужд. В частности, средства будут направлены на оплату стоимости путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в школе-интернате № 2; на оплату стоимости путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой; на оплату стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края, детям в возрасте от 7 до 18 лет, не относящимся к категориям детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей, одаренных детей, и детей, оставшихся без попечения родителей. Также часть этих денег пойдет на оплату проезда сопровождающим организованные группы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на оплату стоимости питания в пришкольных лагерях на территории Норильска. Раньше финансирование этой статьи происходило из бюджета края. Сегодня же депутатский мандат и удостоверение были вручены единороссу Валерию Шабурину. Он заменил в депутатском корпусе трагически погибшего народного избранника Сергея Панченко.

Просмотров:120 Корректировка главного финансового документа Норильска связана с перераспределением бюджетных средств между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ. Основные изменения связаны с необходимостью своевременного проведения конкурсных процедур.«Ежегодно после проведения первых конкурсных и аукционных процедур образуется экономия бюджетных средств. Эти деньги необходимо оперативно перераспределить на работы, которые не вошли в проект бюджета. К примеру, мы добавили бюджетных средств на проектирование и прохождение государственной экспертизы ремонтных работ жилого фонда, которые планируются в 2019 году, чтобы уже в начале следующего года можно было проводить конкурсы и аукционы и с начала весны непосредственно приступить к работам», - прокомментировал корректировку бюджета председатель норильского горсовета Александр Пестряков.Доходы норильского бюджета уменьшились на 9,6 млн рублей из-за сокращения краевой субвенции в связи с уточнением численности воспитанников детских садов. Соответственно, на такую же сумму сокращена расходная часть бюджета.После корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2018 год выглядят следующим образом:- доходы: 17,7 млрд рублей;- расходы: 18,9 млрд рублей;- дефицит: 1,3 млрд рублей.Изменения, касающиеся перераспределения средств в рамках подпрограммы «Отдых и оздоровление детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования» на 2017-2020 годы, связаны с тем, что функция по обеспечению отдыха детей переходит из краевого ведомства в муниципальное. На организацию летнего отдыха для отдельных категорий детей будет направлено 11,5 миллиона рублей, которые были перемещены внутри этой же программы с других нужд. В частности, средства будут направлены на оплату стоимости путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в школе-интернате № 2; на оплату стоимости путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой; на оплату стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края, детям в возрасте от 7 до 18 лет, не относящимся к категориям детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей, одаренных детей, и детей, оставшихся без попечения родителей. Также часть этих денег пойдет на оплату проезда сопровождающим организованные группы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на оплату стоимости питания в пришкольных лагерях на территории Норильска. Раньше финансирование этой статьи происходило из бюджета края.Сегодня же депутатский мандат и удостоверение были вручены единороссу Валерию Шабурину. Он заменил в депутатском корпусе трагически погибшего народного избранника Сергея Панченко.