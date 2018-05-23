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23 мая 2018, 11:27



Кромка льда на Енисее - в 600 км от Дудинки.

Кромка льда на Енисее находится в районе деревни Костино в 603 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля фиксировалась в 30 км ниже села Верещагино (в 700 км от Дудинки). Сейчас выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.

Просмотров:269 К 8 утра 23 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее достиг 723 см. За минувшие сутки он поднялся на 27 см. В районе поселка Потапово прирост воды составил 53 см и зафиксирован на отметке 366 см, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Таймыра.Кромка льда на Енисее находится в районе деревни Костино в 603 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля фиксировалась в 30 км ниже села Верещагино (в 700 км от Дудинки).Сейчас выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.